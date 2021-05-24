Британка вышла замуж сама за себя: почему она это сделала

Британка все никак не могла найти партнера на всю жизнь. Она придумала выход из ситуации – вышла замуж сама за себя. Женщина живет так уже 11 лет.

Еще в 2010 году Карен Рид разочаровалась в мужчинах и была готова сделать что-то нестандартное. Она решила выйти замуж за человека, с которым ей всегда хорошо, – за себя.

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Тогда мне было около 40 лет, и я уже была готова остепениться на время. Я подумала: "Почему бы не выйти замуж за человека, которого я люблю больше всего в этом мире?". Возможно, это немного высокомерно, но я научилась себя любить и ставить на первое место, – рассказала женщина.

Карен организовала настоящую свадебную церемонию. Она потратила около 800 фунтов на шампанское, лимузин, фуршет в элитном отеле и фотосессию.

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Карен рада, что вышла за себя замуж / Фото Unsplash

Гостей было немного: 6 дружок (одна из них – ее 21-летняя дочь), отец и еще несколько человек. Несмотря на это, по всем действом наблюдали около сотни незнакомцев, которые проходили рядом.

С тех пор прошло уже 11 лет, но женщина совсем не стесняется из-за такой специфической свадьбы. Она до сих пор счастлива сама с собой, хотя и с тех пор у нее было несколько романов.

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"Я знаю, что некоторые люди сочтут этот поступок немного сумасшедшим. Но я уверяю – это не так. Очень важно любить себя и не соглашаться на меньшее, чем заслуживаешь. Мой отец больше не может ходить, поэтому я рада, что свадьба состоялась еще тогда . Я хочу показать людям, что это нормально делать что-то для себя", – объясняет Карен.