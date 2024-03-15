Сомнительный лайфхак: Бритни Спирс показала, как умыться без воды

Американская певица Бритни Спирс известна не только своим творчеством, но и провокационными постами в соцсетях. Так, недавно знаменитость поделилась сомнительным лайфхаком, который якобы поможет умыться без воды.

Как звезда предлагает очищать кожу лица, когда сил идти в ванную нет, рассказываем дальше.

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Как Бритни Спирс умывается без воды

42-летняя американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками на своей странице в инстаграм лайфхаком, который поможет заменить воду, если не хочется идти в ванну. В ролике, снятом поздно вечером, артистка вытирает лицо пальцами.

Вчера вечером, когда я лежала в бассейне с подогревом и смотрела на звезды, я подумала, что мне нужно новое средство для умывания. И из-за того, что я такая ленивая, я не встала, чтобы умыться, и даже не подумала поискать что-нибудь получше. Я взяла дело в свои руки и как кошка облизала лапы и пальцами разгладила лицо,

– написала звезда.

Как знаменитость очистила лицо без воды: смотрите видео

Затем Бритни посоветовала всем быть с людьми, которые знают вас настоящих.

Они не только прикроют вашу спину, но и заставят вас выглядеть очень красиво,

– подытожила певица.

Комментарии к публикации она традиционно закрыла, чтобы не провоцировать волны хейта в свою сторону.