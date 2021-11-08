Будто кадры из фильма: 15 человек, которые наткнулись на удивительные природные явления

Природа может удивлять не хуже спецэффектов в зрелищных блокбастерах. Светящиеся в темноте грибы, удивительные ледовые узоры на воде или ледяная вата – все это прекрасная часть нашей реальности, которой хочется делиться с другими.

Одним героям этой подборки стоило просто выйти из дома и прихватить с собой телефон, чтобы увидеть и поделиться с другими чем-то необычным, что им подкинула сама природа. Другим же пришлось преодолевать тысячи километров и брать профессиональную технику, чтобы запечатлеть настоящее природное чудо. Во всяком случае, все эти снимки достойны того, чтобы наслаждаться ими.

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"Видел это редкое явление на пляже Кью... Ледяные блины"

Фото Reddit TaoWeMeetAgain

"Биолюминесцентные волны, Сан-Диего, Калифорния"

Фото Reddit jackfusco

"Какой цвет у этих ягод, растущих рядом с моим жилым комплексом!"

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Фото Reddit HandsomePurpleDino

"Мне понадобилось 3 года, чтобы получить разрешение на посещение этого сюрреалистического скального образования под названием Волна в Аризоне"

Фото Reddit mrcnzajac

"Морозный узор на нашей траве"

Фото Reddit MidgeGidge

"Удивительная вата со льда, которую я впервые увидел сегодня в лесу"

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Фото Reddit badger_irl

"Биолюминесцентные грибы на дереве"

Фото инстаграм gc_hinterland_herper

С Днем святого Валентина!

Фото Reddit edelweiss45

Наконец-то мы увидели, где кончается радуга

Фото Reddit mitchtobin

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"Прошлой ночью Северное сияние в Северной Миннесоте"

Фото Reddit juntawflo

Необычные фиолетовые кактусы

Фото Reddit acmoli01

"Я остановился в пустыне Нью-Мексико, чтобы сфотографировать Млечный Путь на фоне инопланетного пейзажа"

Фото Reddit mrcnzajac

Сказочный пейзаж!

Фото Reddit watchthebirdy

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Удивительный агат

Фото Reddit walleyed11

"Нашел этих маленьких парней во время прогулки"

Фото Reddit snowy-kiwi