Что читать осенью: 5 крутых книг, которые запомнятся вам надолго

Некоторые истории можно прочитать и забыть, другие – попадают в самое сердце, заставляя то и дело прокручивать сюжет, вспоминать героев, размышлять над их поступками. Предлагаем познакомиться именно с такими книгами.

Истории в этих книгах не дадут вам уснуть из-за того, что вы не сможете их отложить, а потом – не сможете прекратить думать об этом. Авторы в сюжетах делают головокружительные повороты и вкладывают их в глубоко эмоциональный рассказ о преступлении и наказании, времени и потере, горе и радости, но самое главное – величии человеческого сердца.

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Юрий Даценко. И стал свет...

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

По сюжету этого ретродетектива, который продолжает историю Якова Ровнер, на улице 1900 год, место действия – Проскуров, Меджибож, Летичев, Новый Константинов. Со времени последнего дела в Каменце прошло двенадцать лет. И Якову Ровнеру снова выпадает оказаться в эпицентре загадочных событий.

Юрий Даценко. И стал свет...

Обычная воскресная вечерняя служба в сельской церкви и заканчивается непостижимым: полоса яркого света перечеркивает небосвод и через несколько минут исчезает. Поверить в "чудо Божие" или в "австрийских шпионов"? Списать все на капризы погоды или же прислушиваться к старым хасидским рассказам? И как можно связать жуткий свет с могилами Устима Кармелюк и полулегендарного хасидского философа Баал Шем Това?

Так много теорий и так мало ответов, которые бы удовлетворили пытливый ум проскуровского хирурга. Яков Ровнер берется за очередное расследование, в ходе которого и сам может стать преступником.

Отрывок из книги

"... – Господин, чем тратиться в корчме, подайте лучше копеечку божьему человеку... – почти одновременно с мальчиком заскулил нищий, названный Вшей. Судя по всему, он не собирался просто так отпустить внезапную "добычу". Яков вздохнул и полез в карман. – Пусть Божий небесный свет озаряет вас, господин, – нищий чуть не подпрыгнул от радости, не сводя взгляда с руки Якова. А тот вдруг дернулся и пристально посмотрел Вши в глаза. – Что ты сказал о свете? – Пусть ... Б-божий свет...с небес... – забормотал тот. Он пытался понять, где именно ошибся и ляпнул не так. – Ты его видел? – Яков сделал шаг навстречу Вши. В его пальцах блеснула монета, от чего рядом разъяренным котенком зашипел Гисько. – Что видел? – Вошь икнул. – Свет. – видел, господин... Яков на мгновение застыл. Голос нищего изменился буквально на последних словах: раньше в нем слышался неприкрытый страх, а теперь будто зазвучал покой. Так говорят правду... ".

Между тем считается, что убийства горожан как-то связаны с древними племенами, поселившиеся на каменецких скалах тысячи лет назад. То, что происходит, заставляет ярого материалиста Ровнера поверить в сверхъестественное и пересмотреть свое отношение к легендам. По прихоти судьбы он оказывается втянутым в многолетний конфликтах двух могущественных родов и должен раскрыть древнюю тайну губернского Каменца.

Михаил Гранд. Цвет гемоглобина. Книга 1: Наваждение.

Издательство: Феникс, 2021

Эта жуткая история случилась на окраине Дрогобыча, где жила главная героиня. Чтобы вернуться домой из центра города, она должна была идти по одной из главных улиц, а затем пересечь мост, который дугой возвышался над железнодорожными путями. В начале повествования она еще не одна, с ней любимый, поэтому можно ничего не бояться.

Михаил Гранд. Цвет гемоглобина. Книга 1: Наваждение.

Но триллеры для того и пишутся, чтобы сначала усыпить внимание, а спустя время взбудоражить наше воображение, заставив до последней страницы находиться в психологическом напряжении. Поэтому после ужасного и фатального случая на мосту, который произошел в начале этой истории, жизнь героини изменилась.

Ведь можно ли забыть то, что несколько месяцев пытались предупредить местные СМИ вместе с полицией, которая никак не могла поймать подозреваемого – маньяка, который уже долгое время терроризировал весь город?

Отрывок из книги

"Наступило гнетущее молчание. Мужчина с молотом улыбнулся и направился к Габриэль. Но вдруг, разорвав тишину, прогремел выстрел. Его рука дрогнула, и он упустил свое страшное оружие. Никто даже не заметил, как на мосту появился грузовик с эмблемой спецподразделения на дверце".

И пусть с того ужасного дня прошло уже немало времени – более 4 лет – и практически столько же времени главной героини Габриэль не было в Дрогобыче, но такое запечатлевается в памяти навечно. Поэтому только позже девушка смогла вернуться в родной город. Но все эти годы она вспоминала последние слова маньяка...

Дмитрий Долматов. Земля Пустого Небосвода.

Издательство: Саммит-книга, 2021

По сюжету этого эпического романа, в Мире Небесного Трона, который находится на уровне развития между Ренессансом и концом Века парусников, после короткого периода относительного затишья разворачиваются драматические события, влияющие на судьбы отдельных личностей, государств и даже сверхъестественных сущностей.

Дмитрий Долматов. Земля Пустого Небосвода.

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Агностическая религия с правом на атеизм, которая около тысячелетия находилась единственной допустимой верой на континентах распределенной Троицы и Архипелага, дрожит под атаками еретических культов, которые плодятся на глазах. Ослабленная инквизиция и опальный рыцарский Орден не способны защищать свободу воли людей от тиранических посягательств адептов ужасных личностных богов.

Таким образом, судьбы героев романа причудливо переплетаются на фоне крупных политических сдвигов, интриг и мистических событий. Молодой дипломат Торгового Альянса на первом самостоятельном задании, юная студентка-алхимик в поиске своего жизненного пути, одолеваемый нечестивой жаждой внебрачный сын западного монарха, который так и не расстался с беззаветной любовью к родине, бродяга-авантюрист – все они на разных концах света переживают приключения, которые являются лишь песчинками в играх сильных мира сего и кое-кого еще.

Отрывок из книги

"Закончить глумливую фразу Фьялар не успел, поскольку от сильного рывка за ногу вылетел вон из седла и растянулся на мостовой. Гисли, Халлькель, Хьерт и Фулла выхватили клинки с пистолетами и встали между своим князем и конными линфьяльцами. Бледный от гнева Хроар рывком поставил Фьялара на ноги и за ворот притянул к себе вплотную. – Ты сейчас извинишься за все, что твой поганый рот выплюнул про покойницу. За все извинишься, линфьяльский пес, если жить хочешь! А потом… – Да пошел ты Каханис лизать, ублюдок иншенойский! – прошипел в ответ капитан, уперев в грудь Хроару двухствольный пистолет. – Убери руки, не то следом за своей Септимией отправишься! – Дядя! Дядя, пожалуйста! – отчаянно закричала Марта, повиснув на руке у линфьяльца. – Кто-нибудь, помогите! Они сейчас друг друга убивать начнут!"

Майк Омер. Разум убийцы.

Издательство: BookChef, 2021

Три женщины в Чикаго были найдены задушенными, забальзамированными и выглядели так, будто еще были живы. Сомневаясь в выводах криминалиста местного департамента полиции, ФБР направляет судебного психолога Зои Бентли для проведения расследования.

Майк Омер. Разум убийцы.

У Зои характер напряженной и сосредоточенной охотницы, ее напарник, специальный агент Татум Грей – самовлюбленный индивидуалист, не признающий правил. Несмотря на конфликт между напарниками, они должны вместе проникнуть в петлю психики серийного убийцы и разобраться в его извращенных фантазиях. Только так можно прервать череду смертей.

Но когда оказывается, что содержание трех неприметных конвертов имеет страшную связь с жуткими убийствами времен детства Зои, охотница оказывается на месте добычи. Она обучена проникать в сознание убийцы, но если Зои не одолеет демонов прошлого, сможет ли она остановить чудовище в настоящем?

Отрывок из книги

"Он вошел, схватил ее за предплечье и поставил на ноги, проигнорировав крик. Она не переставала сопротивляться. – Прекрати, – строго сказал он. Она не прекратила. Здесь он чуть ее не ударил, но заставил себя несколько раз глубоко вдохнуть и разжал негибкие пальцы, которые сложились в кулак. Синяк на трупе так просто не рассосется, а ему она нужна неискаженная, в разумных пределах. В идеале он хотел отсрочить этот момент. Предыдущей девушке даже устроил романтический ужин при свечах перед самым преобразованием. Получилось неплохо. Но это не обязательно. Он мог оставить ее в комнате, где она могла навредить себе, поцарапать свою идеальную молочно-белую кожу, а ему этого не хотелось. Вместо этого затолкал ее в мастерскую и посадил на свой стул ".

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Алина Воловичева. Ноябрьская женщина .

Издательство: Феникс, 2021

Итак, перед нами роман о росте, взрослении героини – по сути, путь от девочки, которая слушает всех вокруг, к женщине, которая умеет слышать саму себя. И это, согласитесь, рифмуется с фокусной темой Форума издателей "Игра во взросление: как мы растем независимыми".

Алина Воловичева. Ноябрьская женщина.

По сюжету, главная героиня, Настя Василенко, переехала в Киев в 2014 году вместе со своим парнем Антоном из-за российской агрессии. Через три года они все еще вместе, у него есть работа, она пишет диссертацию и жизнь вроде налажена и стабильна, но одно неожиданное путешествие меняет все.

Иначе говоря, как предупреждает нас в самом начале писательница и переводчица Яна Сотник, это:

История, героиня которой выходит к читателю без брони, хоть и привыкла защищаться всю свою жизнь – от боли, от страхов, от собственных комплексов, от непонимания, от нелюбви, впрочем и от любви тоже

И хотя отношения в новой жизни героини, конечно, сложные, а ситуации многоплановые, впрочем, поведение некоторых героев часто не выдерживает никакой критики. Несмотря на то, что все это тоже "жизнь", проблем которой не избежать.

Отрывок из книги

"Опять стало холодно. – Нет, ну что ты сразу. Как я поеду, а ты? Ты же без меня не справишься. Отношения на расстоянии? Ты действительно в это веришь? Я с грустью смотрела на него. Паника отступила, но ощущение беспомощности перед катастрофой никуда не делось. – А почему нет? Будем переписываться, ездить в гости, – он был непробиваемый. – год, Настя. Меня не будет год. Сколько раз я к тебе смогу приехать? Где ты будешь жить все это время и как? Мы даже не женаты. Зачем нам держаться друг друга? Я не понимаю. Я села на кровать. У меня не было никаких сил на то, чтобы принимать новые вызовы, но они не спрашивали меня, готова я или нет."