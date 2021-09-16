Детективная история о путешествиях во времени, семейная сага или глубинное исследование о трансформации современного искусства? Предлагаем вам насладиться этой подборкой книг, выбрать что-то себе по вкусу и скорее спешить за новинкой на Форум издателей!

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Люко Дашвар. Село не люди. Добить свидетеля.

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

Головокружительные приключения, магия с мистикой и конечно же любви ждут читателя в этом продолжении истории "Село не люди". Стоит напомнить, как четырнадцать лет назад из-за интриг и жадности сельского магната Ивана Залускивского сгорела Шанивка, пострадали жители села, и больше всего – Екатерина, потерявшая всех, кого любила.

Вернувшись в деревню, где ее зовут ведьмой, она нашла защиту в старой бабушкиной мазанке. Ч етырнадцать лет Залускивский и Екатерина не виделись, но намерение убрать ее, как свидетеля преступления, не отбросил, хоть это оказалось и сложно.

Люко Дашвар. Село не люди. Добить свидетеля.

Отрывок из книги

"Через мгновение стало не смешно, потому что огоньки продолжать неустанно приближаться. Плыли быстро на высоте примерно метр от поверхности земли. И только теперь Залускивский осознал, что стоит именно на том месте, где в прошлый раз его прекрасный "джип гранд чироки" заглох, а затем и исчез навсегда. – Что за фигня? – пробормотал упорно. Насупился. Всматривался в огоньки, которые продолжали стремительно приближаться. "Чего я лопату не взял ?!", – только и успел подумать, когда из черноты услышал грозный рык, и в тот же миг на него прыгнул большой, страшный, как самое страшное ночное видение, волк ".

Впрочем, не оставив своего намерения, Залускивский богател и креп, а девушка постепенно теряла свой особый дар предвидения. И так их дороги разошлись навсегда. Если бы однажды на заброшенном шанивском дворе школьница Стаска не нашла... труп мужчины. Но Екатерина знает, кто жертва и кто убийца.

Теперь ее жизни снова грозит опасность. Из-за клеветы Екатерина и сама оказывается под подозрением. Она никому не верит и почти никто не верит ей. А тот, кто начал смертельную охоту на Екатерину, уверен: спасения ей нет. Начатое много лет назад время довести до конца ...

Георгий Тома. Etteria. Книга первая.

Издательство: Саммит-книга, 2021

Динамическая, пронзительная и очень интересная история Георгия Тома затягивает в мир фантастических приключений: военные миссии, боевые операции и задачи переплетаются с нелегкой личной жизнью героев.

Георгий Тома. Etteria. Книга первая.

С тех пор как трех лучших ребят из детского дома выбрали для обучения в секретной военной организации, прошло несколько лет. Их дружба окрепла и сплотила в период тяжелого и изнурительного обучения. Однако, чтобы сдать последний экзамен, нужно сделать страшный выбор , который всю оставшуюся жизнь тем ребятам, которые останутся в живых, не будет давать покоя.

Отрывок из книги

"– Ты считаешь, что я об этом не подумал? – спросил Джон и добавил, показывая пальцем: – Вот видишь – в этой комнате семь входов и выходов. Ты думаешь, мы сумеем вдвоем столько времени продержаться, пока Стив приготовит веревки и вызволит агента? – Ну да, может, и не хватить времени, – промолвил Билл. – Ой, чувствую, что это не так просто все сделать, – молвил Владислав. – Ничего, ребята, мы еще из более жестких переделок выбирались, – подбадривая ребят, сказал Джон. – Ну с этим разобрались, а дальше что? – спросил Билл. – Если с этим все понятно, то вы можете быть свободными ровно два часа, – отчеканил Джон и откинулся на спинку кресла".

Сколько же фантастических событий ждет наших героев! Невероятных и сногсшибательных, захватывающих и очень страшных...

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Павел Матюша. Круг с точкой.

Издательство: Феникс, 2021

Автор цикла новелл, собранных в этой книге, предлагает сначала окунуться в международный политический детектив шпионского типа, а затем продолжить спуск на глубину жизненных отношений, которые царили в недалеких двухтысячных.

Павел Матюша. Круг с точкой.

Кроме иронического тона, которого заслуживают наши чиновники, в сборнике немало серьезной аналитики художественного характера и прогнозов на будущее. Оправдались ли они – вычислить легко, ведь писался сборник 2008 года.

Отрывок из книги

"Я – молодой госслужащий, которого, как позором, накрыло от осознания места, где я находился, – вспоминает автор те времена. – Патриотический подъем после Оранжевой революции начало спадать. Еще никто не догадывался об очень близком захвате власти проигравшим в третьем туре, и о предстоящей Революцию достоинства. Я работал в Верховной Раде и был свидетелем событий, которые для большинства людей оставались невидимыми за тяжелыми темными кулисами. Мне хотелось делиться этим опытом, ведь плохие штампы оказались правдой. Всем нам хотелось иного развития событий для нашей страны – без кумовства и коррупции. Развития, основанного на открытости и честной инициативе. Желание быть услышанным и бетонное молчание в ответ от издателей, которым посылал рукопись, почти заставили меня сойти с литературной тропы. В к акой-то момент мне даже показалось, что в этой сфере все работало по схожим принципам, что и в Верховной Раде. С тех пор изменилась страна, изменился я сам, но некоторые вещи не меняются. Если разговаривать с ветром – ветер не заговорит в ответ. Но ищите – и найдете, стучите – и вам откроют. Когда я написал четыре новеллы о той действительности, которая существовала тогда вокруг меня, а также, очевидно, во мне самом, я не знал, что положительный ответ получу через целых 12 лет".

Ирина Савка. Три Марты.

Издательство: Видавництво Старого Лева, 2021

Три Марты в этой истории – это три женщины, три любви одного мужчины. Смутное время войны, колхозного ига, репатриации переплели их судьбы в одно полотно, из которого нельзя выдернуть ни одной нитки.

Ирина Савка. Три Марты.

Эта семейная сага – отражение целого столетия, которое прокатилось грозами над маленьким западным селом, со всеми его ужасами, с его палачами и добрыми людьми. Когда любовь, посвящение, прощение и милосердие спасают от смерти и безнадежности.

Отрывок из книги

"Ой, солнышко ясное, может ты устало, ты разгневалось, еще не ложись, – она ​​спела последний аккорд романса Стеценко, – начинается эта история. – Незнакомый дядя, председатель комиссии, довольно пошевелил черными усами, которые удивительно подходили к его бледному лицу. – Хорошо, она музыкальная, – рассматривал свои бледные длинные пальцы. На лоб ему падала прядь седых, почти белых волос, которая гармонично выделялась в удивительно черном чубе. "Фамилия его Лысенко", – слышалось в толпе. Не его ли далекий предок написал "Наталку Полтавку"? Маричка о нем много слышала и перепела все песни – их называли ариями. Она стояла молча, боясь взглянуть на мужчину, который должен распоряжаться будущей её судьбой".

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Уильям Дерезевиц. Смерть художника: Как творческие люди выживают во времена миллиардеров и технологических гигантов.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

Глубокое исследование автора этой книги – известного писателя и критика – предупреждение о том, как цифровая экономика угрожает жизни и работе художников – музыкантов, писателей, художников. То есть тех, на ком держится наша духовность и наше общество.

Уильям Дерезевиц. Смерть художника: Как творческие люди выживают во времена миллиардеров и технологических гигантов .

Кроме вышеупомянутой, есть две версии того, как живется в цифровую эпоху творческим людям. Первая походит из Кремниевой долины. Согласно ей, зарабатывать творчеством еще никогда не было так легко . Если у тебя есть ноутбук – имеешь студию звукозаписи. Пользуешься айфоном – у тебя есть кинокамеру.

Другая версия принадлежит самим творческим людям. Да, они соглашаются, опубликовать можно все. Но кто за это заплатит? И нет, не каждый может быть художником. Так кто же здесь прав? Есть люди, которые действительно зарабатывают сегодня творчеством. Как им это удается? Автор книги как знаток современной культуры, готов ответить на эти вопросы.

Отрывок из книги

"Теперь искусство – это "класс активов", – напоминают нам, – и его могут скупать, быстро перепродавать, распродавать, на его цену могут влиять текущие новости. Модернистов, импрессионистов и преданных последователей стиля послевоенной эпохи заменили современные художники, которые играют роль чрезвычайно волатильных акций. С так называемыми молодыми художниками, в частности, работают как с амбициозными стартапами – в них инвестируют и надеются быстро получить прибыль. С этой практикой у ​​фразы "ценить искусство" появился новый смысл. С помощью искусства отмывают деньги, переводят их за границу, уходят от налогов. Его используют в качестве залога для кредитов. Оно преимущественно оказывается в частных музеях или местах для хранения люксовых товаров. Последние уже стали бизнесом на миллиарды долларов".

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Таким образом, на основе интервью с творческими людьми из самых разных художественных направлений автор доказывает, что на наших глазах происходит эпохальная трансформация . В эпоху Ренессанса были мастера, в XIX веке – богема, в ХХ – профессионалы, а в цифровую эру появляется новая парадигма и она меняет все наши устоявшиеся представления о природе искусства и роли художника в обществе.

Андрей Горбунов. Розволокнення.

Издательство: Феникс, 2021

Прежде всего следует напомнить, что эта книга о приключениях частного детектива Тима Ворпера – первая в мире научно корректная история о путешествиях во времени. Где о возможности передвигаться во временном пространстве один из героев повествования буднично рассказывает в своей лекции.

Андрей Горбунов. Розволокнення.

Отрывок из книги

" – Агностическая клон, конечно, не знает, что он заинтересован в слиянии, – говорит профессор. – Но убедить его нам не удастся: сложно читать кому-то недельный интенсив по физике, зная, что моралью этой истории будет что-то вроде этого: "Ты должен умереть, и это срочно – пройди, пожалуйста, вот сюда в термоядерный реактор, или следующие десять лет выполняй все, что я тебе скажу ".

Итак, для начала нам придется познакомиться с тремя типами машин времени. Записывайте. В общем книга настолько научно правильная, что содержит в конце ссылки на использованные научные работы. Несмотря на это, перед вами – приключенческий детектив, он не требует для прочтения и понимания каких-либо предварительных специализированных знаний. Кроме того, в нем есть четырехмерный квантовый секс, цветные иллюстрации и QR-коды со ссылками на видеоматериалы и термины, не выдуманные автором, а отвечающие действительности за пределами книги.

Сергей Соколов. Дрімкотіння для Поліни.

Издательство: Саммит-книга, 2021

Иногда чистые чувства, обычные радости, радостные ожидания – это то, что имеет большее значение в жизни, придавая ему смысл. И понятно, что такое возможно только за общение с искренней и открытой душой, то есть с ребенком, чьи чувства откровенны, а внимание к вам – неподдельное.

Сергей Соколов. Дрімкотіння для Поліни.

Поэтому что может быть лучше чистой эмоции ребенка? Он впервые сел, пополз или радуется, когда пришел дедушка или бабушка. Эти моменты в жизни каждого малыша можно приравнять к историческим событиям планетарного масштаба. Собственно, прекрасно иллюстрированный сборник стихов "Дрімкотиння для Поліни" – это и есть попытка понять, почувствовать и описать эмоции ребенка, переживая и наблюдая за неповторимыми моментами его жизни.

Отрывок из книги

"Это стихи глазами моей дочери Полины, – замечает автор, – которыми она наградила меня и вдохновила записать на бумаге. Чистая любовь к миру и радость из-за изменений самого себя – это квинтэссенция стихов нашего с вами детства. Читайте стихи вместе с детьми и снова ловите ощущение радости и счастья ". Что касается стишков, то они в этой книге – и детские, и предметы, и одновременно по-своему философские и неподдельно искренние.