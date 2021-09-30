Что это такое: 10 оригинальных вещей, которые люди нашли на секонд-хендах

30 сентября 2021 , 08:08
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Источник:

Weird Secondhand Finds

Любители различных барахолок и секонд-хендов прекрасно знают: там можно найти просто все на свете. Не только одежду, но и довольно странные вещи, от которых реально может "взорваться" мозг.

Герои нашей подборки сфотографировали самые странные вещи, которые они когда-либо видели на секонд-хенде. Пользы от некоторых из них, возможно, и немного. Но у них действительно эффектный, а иногда и жуткий вид.

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Кресло-туфелька? Именно так!

Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen

Что это вообще такое?

Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen

Телевизор в зебре...

Фото фейсбук Lorri Gentry Kaiding

А хороший чайничек!

Фото фейсбук Harry Jones-Christ

Сравнение различных сердец

Фото фейсбук Vlad Tepes

Интересно-интересно...

Фото фейсбук Jodi Hayes

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Немного жуткая картина

Фото фейсбук Veronica Grimm Eldridge

Носы и надпись "Остановись и понюхай розы"

Фото фейсбук Monique Heintz Bandet

Декоративный скелет динозавра. Почему бы и нет?

Фото фейсбук Jennifer McColly

Симпатичный костюмчик!

Фото фейсбук Sarah Scarnechia

Автор: Петро Синєокий