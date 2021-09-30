Что это такое: 10 оригинальных вещей, которые люди нашли на секонд-хендах
Источник:Weird Secondhand Finds
Любители различных барахолок и секонд-хендов прекрасно знают: там можно найти просто все на свете. Не только одежду, но и довольно странные вещи, от которых реально может "взорваться" мозг.
Герои нашей подборки сфотографировали самые странные вещи, которые они когда-либо видели на секонд-хенде. Пользы от некоторых из них, возможно, и немного. Но у них действительно эффектный, а иногда и жуткий вид.
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Кресло-туфелька? Именно так!
Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen
Что это вообще такое?
Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen
Телевизор в зебре...
Фото фейсбук Lorri Gentry Kaiding
А хороший чайничек!
Фото фейсбук Harry Jones-Christ
Сравнение различных сердец
Фото фейсбук Vlad Tepes
Интересно-интересно...
Фото фейсбук Jodi HayesДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Немного жуткая картина
Фото фейсбук Veronica Grimm Eldridge
Носы и надпись "Остановись и понюхай розы"
Фото фейсбук Monique Heintz Bandet
Декоративный скелет динозавра. Почему бы и нет?
Фото фейсбук Jennifer McColly
Симпатичный костюмчик!
Фото фейсбук Sarah Scarnechia