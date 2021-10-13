Что почитать в октябре: 5 интересных зарубежных новинок, которые нельзя обойти

В этом месяце предлагаем пополнить свою домашнюю библиотеку новыми бестселлерами зарубежных авторов. Подробнее о них узнавайте в материале.

Зарубежные переводы сегодня в полной мере соответствуют требованиям отечественного читателя, который требует не только развлечения, но и образования. Поэтому в книгах этой подборки мастерски переплетены история и вымысел, драма и комедия, триллер и фантастика.

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Даниэль Кельман. Тиль.

Издательство: Фабула, 2021

Автор этой книги – один из самых известных современных авторов, пишущих на немецком – называет свой роман главным в своей жизни. На самом деле "Тиль", который писался пять лет и переведен сегодня Александрой Ковалевой – это мастерски составленная смесь западноевропейского фольклора, выдумки и реальных исторических событий времен Тридцатилетней войны (1618 – 1648), охватившей практически все страны Европы.

Роман, в котором множество отсылок к классическим произведениям немецкоязычной литературы, от Гриммельсгаузена до Брехта, Дёблина и Гюнтера Грасса.

Даниэль Кельман. Тиль.

Тиль Уленшпигель, герой средневековых легенд, трикстер, провокатор и насмешник, воплощение бунтарского духа, перенесен писателем в XVII века, на земли Священной Римской империи, изуродованные бесконечной степью.

Герой, который потерял отца и мать, но поклялся никогда не умирать, в своих странствиях по пепелищу прежнего мира, сталкивается с бродячими актерами и королями, которые потеряли короны, палачами и учеными мужами, поэтами и инквизиторами, а его преданной спутницей остается дочь пекаря Неле.

Отрывок из книги

"Перед смертью ей показалось, что Тиль таки вернулся. Он стоял у окна, худой и едва заметный, а потом улыбнулся и сказал: "Оно того стоило, наша жизнь!" И сын того герцога, который любил и уважал ее мужа, приблизился к ее смертному одру и попрощался с ней как с самой старой дамой Гольштайнского двора. В том же году на равнинах Гольштейн умер последний дракон, которому исполнилось семнадцать тысяч лет. Он положил свою голову на густую траву, вдохнул аромат цветов, полюбовался облаками на небе, удобно устроился в мягкой лощине, вздохнул, пожалел, что больше никогда не увидит этой роскоши – восхода солнца, лунного света, а потом закрыл глаза и тихонько фыркнул, почувствовав, что ему на нос уселся воробей".

Мастерство автора таинственным образом соединяет и связывает все эти судьбы, и перед читателем предстает настоящая ткань того жестокого времени. В 2020 году роман Даниэля Кельмана "Тиль" был включен в шорт-лист Международной Букеровской премии.

Колин Гувер. Верити.

Издательство: Родной язык, 2021

Героиня этого романа Лоувен – молодая писательница, у которой ни цента за душой. Но однажды к ней обращается Джереми Кроуфорд, муж Верити – автора романов-бестселлеров. Джереми предлагает Лоувен завершить цикл книг Верити, ведь та парализована после автокатастрофы.

Колин Гувер. Верити.

Отрывок из книги

"Приехала скорая и заблокировала движение в обоих направлениях, – вспоминает героиня. – Я возвращаюсь к месту трагедии с мыслью о том, что я, пожалуй, должна дать показания. Я стою у полицейского, который уже записывает показания других. Они ничем не отличаются от моих, но я все равно рассказываю все, что видела, и оставляю свои контакты. Я не уверена, будет ли польза от моих показаний, ведь самого момента столкновения я не видела. Я лишь стояла достаточно близко, чтобы услышать его. Так близко, что меня разрисовали, как полотно Джексона Поллока ".

Поэтому Лоувен приезжает к дому Кроуфорда, чтобы посмотреть черновики писательницы, которые помогут в работе, и случайно находит автобиографию Верити. Кажется, Верити не планировала, что кто-то ее прочитает.

Рукопись изобилует откровенными подробностями жизни супругов и рассказывает, что на самом деле случилось в тот день, когда умерла их дочь. Лоувен колеблется, показывать ли автобиографию Джереми, потому что понимает – это уничтожит его. Так кто же такая Верити – гениальная писательница и жертва роковых обстоятельств или сумасшедший манипулятор и преступница?

Радек Рак. Пустое небо.

Издательство: Издательство Жупанского, 2021

Автор этой книги родом из польского Прикарпатья, и в интервью часто говорит о себе как о потомке польских крепостных крестьян. Неудивительно, что эта двойная оптика – городского жителя, который усвоил культурные и литературные каноны современного мира, и человека, который старается не забывать своих корней, – накладывает отпечаток на его творчество.

Радек Рак. Пустое небо.

В этом творчестве появляются причудливо переплетенные сюжеты, где персонажи народной демонологии и (квази)исторические герои сталкиваются в водовороте мест и городов, погружаются в польскую повседневность последних трех веков, – да так искусно переплетены, что порой и не отделить миф от реальности. В частности, в этом романе в жанре магического реализма есть Люблин межвоенных лет – и небольшое русинское село на Подкарпатье.

Алхимики, колдуны, демонические и адские существа, шагающие по улицам города рядом с их жителями, и трагедия людей, у которых остается лишь память о самих себе: память размытая и непрочная, где реальность сочетается со сказкой и мифом; память, носителем которой являются только те, кто пережил – и выжил. Память, которая отходит вместе с ними. Город и деревня, реальность и сказка образуют на страницах книги причудливые узоры.

Отрывок из книги

"Ян Азриель молча осматривал конструкцию. Опрокинул один рычаг, перебросил второй, крутанул рукояткой, которая длинным ремнем соединялась с медным валом. Что-то щелкнуло, что-то стукнуло – и машина ожила. – А чтоб тебя дракон сожрал, – буркнул Геспер себе под горбатого носа. – Электроонирограм. Толпа с чертом, вам стоять на страже, – скомандовал, ставя на стол врачебную сумку. Вынул из нее шприц с иглами, стеклянную ампулу цвета темного янтаря, вату, резиновый жгут и другое медицинское оборудование. – Тифон, а ты мне поможешь. Адель, детка, иди сюда ".

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Айн Рэнд. Мы, живые.

Издательство: Наш Формат, 2021

В свое время автор этого романа, переведенного Геннадием Шпаком, выдала мировой бестселлер "Атлант расправил плечи", в контексте которого остальные ее произведений должна выглядеть, как следствие славы, вроде "публичных" костылей. Но случилось иначе.

Айн Рэнд. Мы, живые.

Родившись в Санкт-Петербурге в еврейской семье, которая после революции 1917 года переехала в Крым, автор осталась верной свои тематике. В частности этот роман – манифест против коммунизма, автобиография "в интеллектуальном смысле", попытка рассказать миру о большевистском зле.

В 1926-м эмигрировала в Америку, где работала помощницей режиссера в Голливуде. По сюжету романа, главная героиня, свободолюбивая Кира Аргунова, изо всех сил пытается вырваться из крепких объятий системы и спасти любимого Лео. Но это невыносимо трудно в мире, где добро и зло соединились в одно "государственное" чудовище, вчерашние борцы стали приспособленцами, а партийные идеалисты идут на компромисс с совестью.

И даже когда все летит кувырком, родные и любимые предают, туман и серость окутывают и город, и душу, Кира не сдается, идя к цели.

Отрывок из книги

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"Кира Аргунова въехала в Петроград на подножке товарного вагона. Стояла она вытянувшись, неподвижная, полная грациозного равнодушия, свойственного пассажирке роскошного океанского лайнера, одетая в старый костюм с выцветшего сукна, из-под которого виднелись ее загорелые ноги без чулок. На шее у нее был старый клетчатую шелковый платок, а на стоге короткого нечесаного волос – плетеный колпачок с ярко-желтой кистью. Ее губы были сжаты в покое, глаза – едва расширены, с выражением дерзкого восхищения, торжественного и робкого ожидания, которое должно было быть у воина, вступившего в незнакомый город и еще не знающего, вошел он в него победителем или пленником ".

Майя Лидия Коссаковская. Сеятель Ветра.

Издательство: Ридна мова, 2021

Вряд ли часто вам случалось фэнтези об ангелах, созданное на основе огромного массива подлинных источников об этих созданиях. Кроме того, здесь вы не встретите банального противостояния добро – зло, как это логично ожидать от книги об ангелах и демонах.

Добрые и злые персонажи "Сеятеля" амбивалентные – и благодаря этому глубокие и очень, очень настоящие. Ибо все герои осознают, что худшее, что может произойти – не попасть в ад, настоящий ужас – когда просто ничего нет.

Майя Лидия Коссаковская. Сеятель Ветра.

Ведь что бы там себе не думали смертные, ангелы не слишком отличаются от людей. Так же пьют, курят, плетут интриги... Вот только у них больше власти и больше ответственности. По правде говоря – намного больше, чем ожидали, потому что по сюжету Господь куда-то исчез, и теперь архангелы и их подчиненные должны заботиться о Вселенной самостоятельно.

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И вроде как все удается решить, как подтверждается древнее пророчество: подходить Сеятель Ветра. Тот, кто является противоположностью Господа. Тот, кого вряд ли удастся преодолеть без Его помощи. А что остается ангелам? Бежать из этой Вселенной им некуда – поэтому придется ее спасать...

Отрывок из книги

"Властелины Меча были элитой Королевства. Это был офицерский состав армии из двенадцати тысяч ангелов уничтожения, которых называли Саранчой, потому что они оставляли после себя только голую землю без всякой травинки. Командовал ими Камаил, а самой большой их святыней стал Меч, которым во время сотворения Древний отделил Свет от Тьмы. Тогда были созданы первые, самые сильные ангелы, которые должны были немедленно выбрать, на чьей они стороне – порядка или хаоса. Многие выбрал темноту. Вскоре началась война, и после первых, кровавых, но так и не завершенных столкновений Господь создал своих лучших воинов – Ангелов Меча – и послал их в бой во главе Саранчи".