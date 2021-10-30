Что такое Coravin и как его используют

Около десяти лет назад придумали устройство Coravin, которое изменило правила игры с вином. Он помогает наливать вино в бокал, не открывая бутылку. Это вообще реально? Оказывается, что да!

Всем известно: каким бы дорогим или дешевым не было вино, если его раскупорить, то оно "проживет" максимум неделю. А с помощью Coravin можно просто выпить бокальчик и не переживать, что вино в бутылке испортится. Ведь она так и останется закупоренной.

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне

Как работает Coravin

Важнейший элемент этого устройства – специальные капсулы с аргоном. Это – инертный газ, у которого нет запаха и цвета. Он не вступает в реакцию с другими элементами. Газ создает давление в бутылке и выталкивает вино с помощью полой иглы с тефлоновым покрытием.

Устройство Coravin / Фото Coravin

После этого пробка (важно, чтобы она была натуральной) затягивается и герметизируется. Как результат – вы можете выпить бокал вина, не открывая бутылки. Вино не будет окисляться, потому что она закупорена.

Принцип работы Coravin

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в

Coravin – довольно дорогое устройство, его цена в Украине варьируется от 5 до 15 тыс. грн, и используют его преимущественно в винных барах и ресторанах, подающих вина побокально. Это прекрасное изобретение приносит пользу как рестораторам, там и их гостям: ведь теперь, благодаря Coravin, мы можем продегустировать, к примеру, бокал “великого” вина, и для этого совсем не обязательно покупать всю бутылку.