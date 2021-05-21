Что творилось за кадром: как на самом деле фотографы создают крутые снимки – 15 фото

Идеальное небо, эффектные позы, брызги воды и красивый свет... Кажется, стоит только нажать на кнопку и замечательная фотография готова. Однако все не так просто: за кадром остается реальность, которая сильно отличается от "вылизанных" фото.
Некоторые фотографы все же позволяют зрителям увидеть закулисье и раскрывают свои секретные приемы. Иногда процесс создания потрясающих фотографий, которые украшают глянец, выглядит довольно забавно. Эти примеры доказывают, что сделать красивые фото можно при любых условиях.
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На самом деле эти двери – игрушечные
Фото Felix Hernandez
Со стороны это выглядит не так эффектно
Фото Twitter cnhphotographyy
Будто это настоящие машины!
Фото Michael Paul Smith
Не так уж и высоко
Фото Reddit mintz10
Очень креативный фотограф
Фото D 'Third Photography
Котик в качестве мягкого фона
Фото Reddit contextkittensГоворят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO
Нужно всего несколько мелких деталей
Фото Reddit ATaleAhead
Вот откуда берутся эти красивые брызги
Фото Reddit mistervinster
Вместо озера – обычная лужа
Фото Chris Chambers
И никакого бассейна не надо
Фото Vogue Korea
Пернатый фон для косметики, неплохо
Фото Reddit deluvanese
Понадобились всего лишь жалюзи
Фото Reddit calop_
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А фото получилось довольно жуткое!
Фото Reddit diasehstahwstaht
Тут нужна целая команда
Фото Reddit AdrianMarina
Фотошоп – и больше никаких секретов
Фото Reddit newt16