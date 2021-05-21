Что творилось за кадром: как на самом деле фотографы создают крутые снимки – 15 фото

21 мая 2021 , 08:13
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Источник:

24 канал

Идеальное небо, эффектные позы, брызги воды и красивый свет... Кажется, стоит только нажать на кнопку и замечательная фотография готова. Однако все не так просто: за кадром остается реальность, которая сильно отличается от "вылизанных" фото.

Некоторые фотографы все же позволяют зрителям увидеть закулисье и раскрывают свои секретные приемы. Иногда процесс создания потрясающих фотографий, которые украшают глянец, выглядит довольно забавно. Эти примеры доказывают, что сделать красивые фото можно при любых условиях. 

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На самом деле эти двери – игрушечные 

Фото Felix Hernandez

Со стороны это выглядит не так эффектно

Фото Twitter cnhphotographyy

Будто это настоящие машины!

Фото Michael Paul Smith

Не так уж и высоко

Фото Reddit mintz10

Очень креативный фотограф

Фото D 'Third Photography

Котик в качестве мягкого фона

Фото Reddit contextkittens

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Нужно всего несколько мелких деталей

Фото Reddit ATaleAhead

Вот откуда берутся эти красивые брызги

Фото Reddit mistervinster

Вместо озера – обычная лужа

Фото Chris Chambers

И никакого бассейна не надо

Фото Vogue Korea

Пернатый фон для косметики, неплохо

Фото Reddit deluvanese

Понадобились всего лишь жалюзи

Фото Reddit calop_

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А фото получилось довольно жуткое!

Фото Reddit diasehstahwstaht

Тут нужна целая команда

Фото Reddit AdrianMarina

Фотошоп – и больше никаких секретов

Фото Reddit newt16

 

Автор: Ірина Продан