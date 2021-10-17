Что здесь происходит: 10 интересных фото, которые обманут ваше зрение

Спорим, что сначала вы не сможете понять, что происходит на этих фотографиях? Авторам этих снимков удалось совершенно случайно сделать небольшую оптическую иллюзию!

Только посмотрите, как удачный ракурс, идеально пойман момент и просто немного фарта могут превратить вроде обычную фотографию в интересную иллюзию. Не забывайте внимательно вглядываться в эти фотографии!

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Песик просто идеально лег спать

Фото reddit Gandalf-Turquoise

Красиво!

Фото reddit Im_joining_a_cult

Кажется, будто пол затоплен. Но нет!

Фото reddit Congrajulations

Плоские домики можно увидеть во многих городах

Фото reddit Character_Tart7465

Какой милый и большой корги!

Фото reddit hunnii__

Это крокодил, плавающий в водоеме!

Фото reddit grantisrighteous2

Какие зубки выросли!

Фото reddit Meskalink

Трудно поверить, но грузовик закрыт. Просто такой рисунок на двери

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Фото reddit FreddiePrinzeJr4Life

Ножка стула "спряталась"

Фото reddit SCH1Z01D

Мужчина может выворачивать ладонь в другую сторону

Фото reddit reflection-_