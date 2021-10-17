Что здесь происходит: 10 интересных фото, которые обманут ваше зрение
Источник:Reddit
Спорим, что сначала вы не сможете понять, что происходит на этих фотографиях? Авторам этих снимков удалось совершенно случайно сделать небольшую оптическую иллюзию!
Только посмотрите, как удачный ракурс, идеально пойман момент и просто немного фарта могут превратить вроде обычную фотографию в интересную иллюзию. Не забывайте внимательно вглядываться в эти фотографии!
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