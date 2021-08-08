Чтобы не портилось: интересный лайфхак с авокадо, о котором вы не знали

Если вы регулярно добавляете к своим блюд авокадо или едите его просто так, то вполне возможно, что разрезали вы его неправильно. Этот простой лайфхак поможет наслаждаться этим фруктом дольше и даже сэкономить средства.

После того, как вы разрезаете авокадо и съедаете половину, другая – довольно быстро портится, и не самый дешевый продукт приходится выбрасывать. На странице магазина экотоваров "Seed & Sprout" предлагают удивительно простой способ этого избежать.

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Все дело в нарезке. Мы привыкли разрезать авокадо вдоль косточки. В таком виде он на всех инстаграмних фото у блогеров – и, наверное, поэтому мы и привыкли резать фрукт таким способом. Однако на этой странице показывают, что лучше аккуратно разрезать его поперек.

Казалось бы, какая разница? Все гениальное просто – если разделить его таким способом, то мы получим меньшую площадь фрукта, которая может испортиться, говорится в публикации.

Видео собрало несколько сотен комментариев пользователей, которые благодарят за такой простой лайфхак и признаются, что никогда и не задумывались об этом:

"Попробовал этот способ. Так, гораздо лучше, не могу поверить, что я не догадался до этого раньше"

"Иногда ты на что-то смотришь и думаешь – почему я до этого не догадался? Это один из таких моментов"

"Так действительно проще его хранить"

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Другие же пользователи признались, что никогда не понимали, почему все когда-то взялись резать авокадо именно вдоль, и похвастались тем, что и раньше знали о таком лайфхаке:

"Делал это более 20 лет... мне всегда говорили, что я режу неправильно"

"Это единственный способ, которым я всегда резала авокадо"

Некоторые даже нашел еще один плюс в таком способе: "Так авокадо также очень хорошо помещается в отсек для яиц". А один из пользователей поделился другим забавным способом сделать так, чтобы фрукт не портился: "Мой лайфхак – просто съедать весь авокадо сразу".