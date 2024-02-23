Цвета, улучшающие настроение и снижающие стресс: как дизайн стен влияет на человека

Домашний декор влияет на ощущение пространства, а цвет стен – на общее эмоциональное состояние. Хотя каждая личность воспринимает оттенки по-своему, однако в общей психологии различают так называемые "счастливые цвета".

Дизайнер Таш Брэдли рассказала, что к "счастливым оттенкам", которые улучшают настроение и снижают стресс, относят обычно розовые, желтые и зеленые. Однако, каждый цвет воспринимается людьми по-разному, поэтому в первую очередь необходимо отталкиваться от собственных ощущений.

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Какие цвета поднимают настроение

Таш Брэдли объяснила, что "счастливые цвета" – это цвета, которые любит человек, и которые приносят ему радость.

Наша ассоциация с цветом и реакция на него субъективные, поэтому важно выбирать цвета, с которыми вы связываетесь и чувствуете положительную физическую и эмоциональную реакцию,

– объяснила дизайнер.

В общей психологии утверждают, что "счастливые оттенки" – это яркие и теплые розовые или желтые оттенки. Дизайнер объяснила, что розовый цвет – это цвет объятий, а желтый – наполнен позитивом и энергией.



Теплые розовые оттенки в интерьере улучшает настроение / Фото Chris Wakefield Photography

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Для того, чтобы цвет влиял положительно на настроение, необязательно красить всю комнату. К примеру, можно добавить небольших акцентов. Дизайнер добавила, что сторонники нейтральных оттенков могут отдать предпочтение сдержанным и естественным цветам.

Зеленый цвет часто называют нейтральным от природы. Он связывает нас с естественным миром и помогает нам расслабиться. В сочетании с мягким желтым он мгновенно поднимает настроение,

– отметила Таш Брэдли.

К примеру, в таких оттенках можно оформить гостиную, спальню или детскую комнату. Дизайнер добавила, что нейтральные зеленые оттенки будут хорошей альтернативой белому.



Нейтральные зеленые оттенки подойдут для гостиных / Фото Cathy Nordström / Laura Stephens / Photography Boz Gagovski

Кроме того, выбирая цвет стен, стоит учитывать, как человек хочет себя чувствовать в этой комнате. Так, в спальне ощущение покоя и отдыха может быть тем, что делает человека счастливым после долгого дня. Интерьер, в котором сочетаются теплые оттенки зеленого и желтого, будет способствовать релаксу. Ванную комнату можно украсить в небесно-голубых оттенках. По словам Таш Брэдли, такой цвет будет придавать бодрости, а также стимулировать и пробуждать ум.



Голубые оттенки будут иметь гармоничный вид в ванной комнате / Фото Oakley Moore

В каких цветах не стоит оформлять интерьер

Дизайнер Таш Брэдли считает, что красный цвет у большинства людей ассоциируется с опасностью. Такие оттенки провоцируют злость, что отзывается на физиологическом и подсознательном уровнях.

Также оттенки, приближенные к черным, такие как, темно-синие, не способствуют расслаблению. Этот цвет способствует умственной активности, но не поможет снизить стресс.