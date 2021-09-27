Дайвер вернул владельцу украшения, которые украли 1,5 года назад: он наткнулся на них в реке

Американский дайвер Эдди Бибер случайно нашел в реке несколько коробок с настоящими сокровищами. Ему удалось найти владельца вещей, который уже и не надеялся их увидеть после ограбления.

Эдди Бибер уже давно увлекается подводным плаванием. Он снимает видео о находках на дне водоемов и выкладывает их на своем канале на ютубе. На этот раз он искал мусор и какие-то интересные вещи в реке Меномини, когда наткнулся на наволочку с двумя металлическими коробками.

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На берегу, сняв все снаряжение, дайвер взялся проверять коробки. В одной из них он сразу увидел несколько вырезок из газет – это были ламинированные некрологи из разных периодов. А в другой он нашел кое-что более интересное: там были драгоценности на несколько сотен долларов.

Дайвер нашел две металлические коробки с настоящими сокровищами / Скриншот с видео NBC26

Стоило только Эдди опубликовать видео на ютубе с необычной находкой, как с ним связался человек по имени Гэри Эдвардс. На некрологах он узнал членов своей семьи, поэтому сразу понял: сокровище принадлежит именно ему.

В одной коробке были ламинированные некрологи / Скриншот с видео NBC26

В другой коробке хранились украшения / Скриншот с видео NBC26

Кто-то похитил вещи и выбросил их в реку

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Он пригласил дайвера к себе домой и осмотрел содержимое коробок. Пораженный мужчина подтвердил, что это действительно его вещи и рассказал, как они могли оказаться на дне Меномини.

Оказывается, в конце 2019 года, когда он как раз отдыхал во Флориде, его дом ограбили. По какой-то причине награбленное преступники не продали, а выбросили в реке, где через 1,5 года после событий их и нашел Эдди Бибер.

Дайвер вернул владельцу украденные 1,5 года назад Кстати / Скриншот с видео NBC26

Гэри Эдвардс признался, что он уже потерял всякую надежду когда-нибудь вернуть вещи. Поэтому эта находка стала для него приятной неожиданностью:

Я не мог в это поверить. Как можно ожидать, что твои вещи кто-то найдет через полтора года на дне реки Меномини?

– говорит мужчина

Владелец найденного клада горячо поблагодарил дайвера за то, что он вернул ценные для него вещи. Эдди Бибер также отметил, что большинство людей, найдя все эти украшения, просто отнесли бы их в ломбард. Однако он о таком и не думал: "Я мог бы это сделать, и я думаю, что многие люди сделали бы это. Но мне приятно просто помочь кому-то".

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Дайвер часто принимает заказы от людей, которые хотят вернуть свои потерянные вещи, которые могли потеряться на дне какой-то водоема. Однако погружение остается для него лишь хобби, которые должно приносить кому-то пользу. Большую часть времени он тратит на то, чтобы очищать реки и озера от мусора, который остается там в результате небрежности людей.