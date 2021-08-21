Как дать новую жизнь вашим отношениям: 5 действенных советов от психолога
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Первые месяцы влюбленности – это всплеск гормонов, счастливый блеск в глазах, страсть и обещания "быть вместе навсегда". Но в длительных отношениях люди меняются, как и их чувства, которые уже не будут такими, как в начале. Эксперт рассказывает, как добавить искры в отношениях даже в кризисные моменты.
Австралийский психолог Шантель Оттен считает, что через 18 месяцев после начала отношений пары начинают испытывать некий эмоциональный спад. После волны влюбленности они начинают видеть недостатки друг друга и спрашивать себя: "Хочу ли я быть дальше с этим человеком? Что будет дальше? Почему он изменился?".
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Эксперт убеждена, что такие "эмоциональные качели" – это нормально. Она дала несколько советов, как вернуть в отношения яркие эмоции и сделать их еще крепче.
Напишите письмо партнеру
Первый шаг к решению проблем – их признание со стороны обоих партнеров. Поэтому даже если вам трудно выражать свои эмоции вслух, вы можете написать любимому письмо и честно выразить свою обеспокоенность, без критики или обвинений.
Откровенно поговорите о ваших проблемах / Фото Unsplash
Только тогда вы вместе сможете признать, что что-то в отношениях вас не устраивает и решить, что делать дальше.
Говорите через "я – позицию"
Шантель Оттен советует начать восстанавливать эмоциональную близость: сразу говорить, что вас беспокоит, а не тянуть до последнего; не держать обиды; проявлять сочувствие к партнеру и пытаться его понять. В критической ситуации важно держать связь, а не закрываться, стучать дверью и бросать трубку.
Даже если вы поссорились, стоит говорить только о своих чувствах. К примеру:
- Хороший вариант: "Сейчас я чувствую себя одиноким. Мне станет лучше, если ты меня обнимешь"
- Плохой вариант: "Ты никогда меня не обнимаешь и не целуешь!"
Обратите внимание на интим
Сексуальная составляющая – это также важная часть отношений. Психолог считает, что есть несколько простых способов вернуть страсть, с которых можно начать:
- Проявлять нежность: больше касаться друг друга, обниматься, держаться за руки.
- Пересмотреть привычный сценарий: проследить, кто чаще инициирует секс, кто предлагает что-то новое и поменяться ролями; если вы привыкли заниматься любовью только ночью, попробуйте сделать это утром или в обед на выходных – это придаст новых эмоций.
- Исследуйте друг друга: не сосредоточивайтесь на оргазме, а попробуйте просто наслаждаться близостью, добавлять новых практик и тому подобное.
Исследуйте сексуальность друг друга / Фото Unsplash
Выберите свой язык любви
Мы уже рассказывали, что некоторые ученые выделяют 5 языков любви, по которым люди могут выражать свои чувства. Кому-то нужно слышать признания в любви, другим – важные поступки, а еще кому-то – подарки.
Попробуйте определить, какой из языков любви важен для вас и поделитесь этим друг с другом. Так вам будет проще проявлять заботу, ведь уже будет известно, как сделать человеку приятное. И не придется догадываться.
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Не уставайте узнавать больше о партнере
В начале отношений всегда интересно, какие у человека увлечения, мысли и тому подобное. Со временем же нам кажется, что мы все друг о друге знаем. Однако люди меняются, поэтому спросив любимого однажды вечером, о чем он думает, какие у него планы на будущее, чем новым он бы хотел заняться или о должности его мечты, вы можете сильно удивиться.
Возможно, ваши отношения застыли на одном месте именно потому, что вы давно друг другом искренне не интересовались.