Как собрать образ с вышиванкой: кадры, которые вдохновят на создание аутентичного наряда
Традиционно в третий четверг мая украинцы во всем мире празднуют День вышиванки. Этот день – прекрасная возможность создать оригинальный украинский образ и продемонстрировать свою лучшую вышиванку.
В этом году День вышиванки приходится на 16 мая. Какие невероятные образы можно создать к празднику – далее в материале Life 24.
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Идеи аутентичного образа ко Дню вышиванки
На самом деле вышиванка – является стильным элементом гардероба. Ее можно выгодно обыграть даже с джинсами, кроссовками или жакетами. Впрочем, действительно невероятный образ можно создать, придерживаясь одной линии национального украинского наряда.
Изысканную эстетику вышитых рубашек и украинской одежды в целом демонстрирует культурная блогерша София Безверхая. На своих страницах в тиктоке и инстаграме девушка популяризирует украинскую культуру и вдохновляет тысячи пользователей к созданию эффектных образов. Ее видео и рекомендации особенно пригодятся ко Дню вышиванки.
Так, блогер София повторила образ благородной украинской девушки XIX века с Полтавщины, откуда, к слову, родом и сама инфлюенсерка. Так, для начала девушка надела вышиванку, а затем – юбку, которую ей сшили на заказ. Дополнила образ София Безверхая серьгами, несколькими ожерельями, а также добавила кисник.
Образ благородной украинской девушки: смотрите видео
К слову, блогер также вышивает рубашки собственноручно. Над созданием каждой из них София работает в течение нескольких месяцев.
Образ с вышиванкой, которую девушка создала самостоятельно: смотрите видео
София обожает демонстрировать украинский наряд, поэтому одевает его не только на День вышиванки, но и на другие праздники. Так, на Пасху блогерша надела вышиванку с золотистой вышивкой и длинную белую юбку. Дополнила образ она чокером из бисера и подвеской, а также завязала платок.
Современный образ с вышиванкой: смотрите видео
Блогер неоднократно демонстрировала, что украинскую вышиванку можно сочетать с различными нарядами.
Эффектный образ с красной вышиванкой: смотрите фото
Аутентичные образы украинского блогера просто завораживают взгляд. София Безверхая воспроизводит украинскую культуру и демонстрирует многогранность национального наряда.
Блогерша повторила образ благородной украинской девушки: смотрите фото
Такая работа культурного блогера вдохновляет на повторение и создание собственных образов. Понятное дело, что не каждый имеет в собственном гардеробе этнический наряд, впрочем, ко Дню вышиванки рубашку можно совместить с классическими брюками или юбками. Стоит только добавить аксессуаров: сережек, ожерелья, платки, с которыми образ будет иметь невероятный вид.