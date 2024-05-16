Как собрать образ с вышиванкой: кадры, которые вдохновят на создание аутентичного наряда

Традиционно в третий четверг мая украинцы во всем мире празднуют День вышиванки. Этот день – прекрасная возможность создать оригинальный украинский образ и продемонстрировать свою лучшую вышиванку.

В этом году День вышиванки приходится на 16 мая. Какие невероятные образы можно создать к празднику – далее в материале Life 24.

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Идеи аутентичного образа ко Дню вышиванки

На самом деле вышиванка – является стильным элементом гардероба. Ее можно выгодно обыграть даже с джинсами, кроссовками или жакетами. Впрочем, действительно невероятный образ можно создать, придерживаясь одной линии национального украинского наряда.

Изысканную эстетику вышитых рубашек и украинской одежды в целом демонстрирует культурная блогерша София Безверхая. На своих страницах в тиктоке и инстаграме девушка популяризирует украинскую культуру и вдохновляет тысячи пользователей к созданию эффектных образов. Ее видео и рекомендации особенно пригодятся ко Дню вышиванки.

Так, блогер София повторила образ благородной украинской девушки XIX века с Полтавщины, откуда, к слову, родом и сама инфлюенсерка. Так, для начала девушка надела вышиванку, а затем – юбку, которую ей сшили на заказ. Дополнила образ София Безверхая серьгами, несколькими ожерельями, а также добавила кисник.

Образ благородной украинской девушки: смотрите видео

К слову, блогер также вышивает рубашки собственноручно. Над созданием каждой из них София работает в течение нескольких месяцев.

Образ с вышиванкой, которую девушка создала самостоятельно: смотрите видео

@krapka.krapka нарешті я вдягнула свою подільську сорочку ? вишивала її в Опішньому кілька місяців тому, а тепер у ній кручуся біля хати 1914 року тут же вишиваю свою наступну, для сестрички. взагалі, дуже багато за сорочками сиджу щодня і не встигаю читати книжки, які хочу. знайшла вихід — величезна бібліотека аудіокнижок у застосунку «Абук». там в класика, і сучасні новинки, які можна послухати в озвучці Жадана, наприклад. чи Павла Вишебаби, чи Соні Сотник. насолода в Абук також є електронні книжки, хто любить читати з гаджетів. дуже зручно, що можна викачати і слухати-читати там, де нема звʼязку: у потязі, на Марсі завантажуйте додаток і вишивайте ще з більшою користю не пожалкуєте! ♬ оригінальний звук - Krapka Krapka

София обожает демонстрировать украинский наряд, поэтому одевает его не только на День вышиванки, но и на другие праздники. Так, на Пасху блогерша надела вышиванку с золотистой вышивкой и длинную белую юбку. Дополнила образ она чокером из бисера и подвеской, а также завязала платок.

Современный образ с вышиванкой: смотрите видео

@krapka.krapka хочу поділитися радістю від внутрішньої переміни, що сталося цього року. я з батьками пішла до церкви, для мене це велике досягнення, це значить, що мені морально набагато краще. я відчуваю спокій і радість. дякую захисникам, завдяки яким цей Великдень став можливим ️ #тіктокукраїна #укртікток #пасха ♬ оригінальний звук - Krapka Krapka

Блогер неоднократно демонстрировала, что украинскую вышиванку можно сочетать с различными нарядами.

Эффектный образ с красной вышиванкой: смотрите фото

Аутентичные образы украинского блогера просто завораживают взгляд. София Безверхая воспроизводит украинскую культуру и демонстрирует многогранность национального наряда.

Блогерша повторила образ благородной украинской девушки: смотрите фото

Такая работа культурного блогера вдохновляет на повторение и создание собственных образов. Понятное дело, что не каждый имеет в собственном гардеробе этнический наряд, впрочем, ко Дню вышиванки рубашку можно совместить с классическими брюками или юбками. Стоит только добавить аксессуаров: сережек, ожерелья, платки, с которыми образ будет иметь невероятный вид.