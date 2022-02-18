Дети – настоящая радость: забавные фото, доказывающие это
Дети иногда бывают очень непредсказуемыми. И как же бывает смешно наблюдать за проделками малышей, когда те играют или озорничают.
Если сегодняшний день не радует веселыми событиями или хорошим настроением, то спешим это исправить. В материале 24 канала делимся забавной фотоподборкой с курьезными ситуациями, в которые попадали дети.
Интересно 11 людей, которые порадовали сотрудников веселыми выходками: забавные фото
10 забавных ситуаций, в которых оказались дети
Первое знакомство с коровой прошло успешно.
Знакомство с животным / Фото Reddit
Случайности не случайны: малыш насмешил родителей своим желанием читать.
Малыш читал книгу / Фото Reddit
Главное – уметь поймать на камеру удачный момент. Девушка очень уверенно кормила птиц.
Поймали кадр / Фото Reddit
Это один из немногих малышей, не любящий Санту.
Не любит Санту / Фото Reddit
Очень похожи "члены семьи".
Какие серьезные / Фото Reddit
Сон по расписанию: сказочная героиня Золушка ничуть не поразила девочку.
Золушка не удивила / Фото Reddit
Шоппинг с детьми куда веселее.
Забавный шоппинг / Фото Reddit
Малыш был чем-то очень удивлен.
Удивлению нет предела / Фото Reddit
Не очень доволен именинник: кажется, мальчику не очень нравится такой формат празднования.
Не понравилось празднование / Фото Reddit
Девочка решила помочь скульптуре прочесть книгу.
Учит скульптуру читать / Фото Reddit