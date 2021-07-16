Девушка испекла печенье для отца своего парня: папа был в ярости

Дівчина приготувала печиво на перше знайомство із батьком свого хлопця. Через цей сюрприз ледь не стався серйозний скандал: тато шалено роздратувався.

Расстроенная 20-летняя девушка поделилась своей историей с пользователями Reddit. Она не ожидала, что отец так негативно отреагирует на небольшую приятность. Тем более, что это должны быть всего лишь кокосовые макаруны (печенье).

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Авторка уточнила, что в его парня есть биологические родители, с которыми он не очень близок, и приятные опекуны. С последними она уже познакомилась, а теперь пришла очередь встретиться с другим папой.

Завтра я впервые встречусь с его биологическим отцом, и это будет вечеринка с кейтерингом приблизительно 20-35 человек... Его отец очень богат. Кажется, что он успешный бизнесмен, – написала девушка.

Она предложила своему парню принести кокосовые макаруны, которые его отец очень любит. Любимый согласился, что это хорошая идея. Но призвал не брать слишком много, ведь это будет некрасиво. Но отец в пух и прах раскритиковал эту идею.

Девушка всего лишь хотела испечь макаруны / Фото Unsplash

Как только он услышал об этой идее, то минут 10 говорил, что это было бы очень возмутительно, если бы я принесла немного печенья. Он говорил что-то вроде "Она не думает, что я могу обеспечить достаточно десертов", "Она считает, что это ее вечеринка" и так далее, – отметила девушка.

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Авторка уточнила, что это был частный разговор между сыном и отцом. Но она каким-то образом о нем узнала. Теперь девушка вообще не хочет идти на вечеринку. К слову, некоторые пользователи Reddit поняли реакцию отца:

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