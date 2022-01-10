Девушка кричала из окна, что ей сделали предложение: реакция незнакомца насмешила людей

Женщины часто не сдерживают эмоций во время признания: кто-то заливается слезами, а некоторые вообще не могут сказать и слова. А одна американка так обрадовалась, что даже кричала из окна.

Правда, она мгновенно пожалела об этом. Женщина разозлила незнакомку, которая как раз проходила мимо ее дома. Та довольно жестко отреагировала.

Интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе

"Прекрасное" поздравление

Для многих людей предложение – один из самых особенных моментов, который точно запомнится на всю жизнь. Но иногда все может пойти не по плану, как в случае с 24-летней Бейли Кенворти. Она приехала в канун Нового года в Нью-Йорк вместе с любимым Мигелем и его друзьями. Во время отдыха парнишка неожиданно сделал предложение.

24-летняя Бейли Кенворти / Скриншот тикток baykenz

Девушка не рассказала, как именно Мигель все организовал. Но очевидно, что она была действительно счастлива. В начале видео Бейли выкрикнула из окна свою радостную новость.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в

Я обручилась, Нью-Йорк! – сказала девушка.

Буквально через мгновение незнакомка жестко ответила: "Закрой рот". Такой реакции девушка не ожидала, что можно увидеть по ее лицу.

Видео смотрите ниже

Ролик изрядно порадовал пользователей тиктока. Его опубликовали 28 декабря: ctqxfc видео набрало более 2,8 миллиона просмотров. Среди комментариев:

Это можно перевести как: "Поздравляю, сестренка!".

Нью-Йорк всегда найдет способ, как быстро кого-то унизить.

Многие смеялись, что Бейли повторила сцену из сериала "Друзья", когда Чендлер сделал предложение Монике. Но тогда все кончилось положительно.