Девушка набила крутую фразу на арабском: она оказалась полной чушью

Прежде чем писать на своем теле какую-нибудь фразу на иностранном языке, убедитесь в том, что она имеет правильное значение. К сожалению, девушка из этой истории узнала о значении слов уже после того, как тату появилось на ее теле.

Пользовательница тикток под ником kaliyyahhh выложила видео, на котором продавец в мебельном магазине объяснил, как переводится ее тату. Девушка была одета в футболку, поэтому тату на руке мог увидеть каждый.

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Когда девушка зашла в магазин, продавец, хорошо зная арабский язык, заметил ее тату и сказал "Это не имеет никакого смысла". Сначала девушка смутилась и даже не согласилась с ним, несмотря на то, что он – носитель языка.

Она попыталась поспорить: "Возможно, оно читается задом наперед". Однако мужчина спокойно объяснил ей, что в арабском языке пишется и читается все справа налево, поэтому здесь ошибки точно не может быть. Опасения девушки с улыбкой подтвердили и другие продавцы, которые говорили по-арабски: "Да, это точно не имеет смысла".

Что было написано на тату

Девушка, очевидно, хотела набить мудрую фразу, которую где-то услышала: "Будь спокойным, а не разбитым". Однако удачно перевести ее на арабский не удалось. На видео видно, что пока продавец разбивает вдребезги ее надежды на правильную трактовку надписи, она смотрит в телефон, где открыт гугл-переводчик.

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Похоже, что именно им посетительница пользовалась, когда пришла в тату-салон. Однако знаток арабского языка на видео сказал, что вместо известной фразы, на арабском написана полная чушь, которую можно перевести примерно как: "Будь спокойным, не руби".

Видео стало вирусным и набрало более 1,8 миллиона просмотров. А пользователи в комментариях посмеялись над девушкой и ситуацией, которая должна стать наукой для всех, кто хочет сделать себе тату:

"Вот почему я никогда не набью тату на языке, которого не знаю"

"Окей, она не знает, что по-арабски все читается справа налево, но бьет тату на арабском?"

"Кто-то из моих знакомых сделал татуировку "танец и движение" на китайской. Затем он узнал, что там написано "теплая вода"

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Впрочем, несмотря на такую неудачу, девушка все еще любит свою татуировку. Об этом она рассказала в следующем видео. Она и все ее друзья до сих пор считают эту фразу довольно милой, имеющей особое значение для них.