Настоящая сказка: девушка опозорилась в спортзале и нашла свою любовь
Источник:тикток @fitby.ash
Встретить любовь всей своей жизни можно везде и при самых неожиданных обстоятельств. Одна неудача в спортзале – и у девушки завязался роман с современным принцем на глазах у ее подписчиков.
Пользовательница тикток Елши (под ником @ fitby.ash) – страстная поклонница фитнеса, она много занимается и в соцсети часто выкладывает видео своих тренировок в спортзале. На одном из таких видео девушка засняли свою неудачу во время упражнения, которая и положила начало истории.
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Эшли просто приседала со штангой, однако, очевидно, немного не рассчитала вес. Подставка, на которой она стояла, начала ехать вперед, а девушка – сгибаться под тяжестью штанги, которую она уже не могла поднять.
Пока любительница фитнеса пыталась безопасно выйти из этой ситуации, к ней на помощь подбежал незнакомый парень. Он убедился, что штанга не упала на Эшли, а потом галантно помог ей встать. Девушка выложила видео своего "стыда" в тикток, подписав его: "Я так взволнована тем, что произошло".
Парень помог девушке в спортзале / Скриншот с видео @ fitby.ash
Однако пользователи обратили внимание не на неудачное упражнение, а на симпатичного парня, который повел себя как настоящий рыцарь:
- "То, как он тебя поднял, это было так мило"
- "Надеюсь, ты пошла с ним на свидание?"
- "... в общем, дети, так я и встретила вашего отца"
Само видео набрало 7,5 миллионов просмотров и 1,3 миллиона лайков.
Совсем скоро желание пользователей, чтобы эти двое встретились за пределами зала и узнали друг друга ближе осуществилось. В другом видео Эшли, отвечая на комментарий о свидании, выложила видео, на котором они с новым знакомым вместе едут в машине.Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO
Хотя кое-кто и взялся предполагать, что они были знакомы до этого инцидента, однако девушка уверяет, что раньше они только пересекались взглядом в спортзале.
Встреча в спортзале имела свое продолжение / Скриншот с видео @ fitby.ash
Потом тиктокерша выложила еще два видео, которые подтверждают, что их роман стремительно развивается и дальше. На одном из них парень теперь страхует девушку во время приседаний с гантелей, а на другом – они вместе дурачатся в ресторане.
Продолжение истории любви / Скриншот с видео @ fitby.ash
Интересно Парализованный мужчина надел специальный костюм, чтобы встать на колено и попросить руки девушки
Зрители были прост в восторге от продолжения романтической истории:
- "Это просто осуществление мечты"
- "Я здесь только сейчас любовной истории"
- "Фанфики в реальности"
- "Его взгляд о многом говорит"
Однако и новоиспеченный бойфренд Эшли также не отстает. Парень под ником @preston.pelfrey тоже выложил несколько видео, в котором они с Эшли гуляют вместе ночью и даже, кажется, просыпаются в одной постели.
Все эти видео показывают, как один несчастный случай вполне может стать стартом для новых счастливых отношений.