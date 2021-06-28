Девушка наткнулась на записку в своем свадебном платье из секонд-хенда: трогательная находка

Невеста из Лондона очень обрадовалась, когда нашла свадебное платье своей мечты в благотворительном магазине. Ее удивлению не было предела, когда при покупке она нашла секретную записку от предыдущей владелицы платья.

Лора Троуер совершенно случайно увидела элегантное белое платье в витрине благотворительного магазина. Платье прекрасно на нее село, а стоила всего в 200 долларов, что значительно дешевле платья в свадебных салонах. Поэтому девушка без колебаний решила его приобрести, а сюрприз заметила только на кассе.

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Жених Лоры как раз складывал платье в коробку, когда они увидели прикрепленную к подолу платья записку. На ней было имя и номер предыдущей владелицы, которая написала: "Я бы очень хотела увидеть фото следующей невесты, которая наденет это платье".

Девушка нашла платье в благотворительном магазине / Фото The Sun

Оказалось, что девушка по имени Фрэн, которая оставила эту милую записку, была тоже из Лондона. Она написала такое сообщение, надеясь, что невеста, в руки которой попадет ее свадебное платье, пришлет ей несколько фотографий со своей свадьбы. Тогда Фрэн была бы счастлива, что ее платье нашло новую достойную хозяйку для такого радостного события.

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Фрэн не ошиблась, ведь для Лоры это платье действительно стала нарядом ее мечты:

Это было первое платье, которое я померила. Я сразу его полюбила, но не думала, что смогу в него влезть. Однако оно село просто идеально – это было безумие!

– вспоминает девушка

Лора призналась, что эта записка очень ее растрогала и сделала платье еще более особенным. Она сразу же написала этой девушке:"Я не могу поверить, что вы почти подарили мне это невероятное платье". Через год после покупки, когда наконец состоялась церемония, Лора сдержала свое слово и отправила Фрэн обещанные фото со своей свадьбы в ее платье, как та и хотела.

Невеста прислала фото со свадьбы бывшей владелице платья / Фото The Sun

Она также отметила, что никто из гостей не мог поверить, что такое замечательное платье можно было найти в благотворительном магазине. Однако для Лоры это стало возможностью сэкономить средства, позаботиться об экологии и осчастливить бывшую владелицу платья.

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После своей свадьбы девушка также вернула платье в благотворительный магазин, надеясь, что добрая традиция продолжится и платье найдет какая-нибудь другая невеста.