Девушка не стригла свои волосы 10 лет: как она выглядит – фото

27-летнюю Джози Одди часто сравнивают с мультяшной Рапунцель. Еще бы, она уже 10 лет не стригла свои волосы, которое выглядит просто сказочно!

Когда Джози исполнилось 17 лет, она решила проверить, насколько длинными могут быть ее волосы. Спустя 10 лет они выросли до 121 сантиметра!

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Женщина не ожидала, что этот эксперимент затянется так надолго. Но признается, что теперь просто не представляет себя без роскошной прически.

Я просто не смогу себя чувствовать собой со стрижкой "боб" (каре – Life 24), – утверждает Джози.

Как Джози ухаживает за своими волосами

Понятно, что столь длинные волосы требуют особого ухода. С годами Джози выработала для себя несколько важных правил, которые она тщательно соблюдает:

Не пересушивать и не перегревать волосы.

Пользоваться только натуральным маслом для волос.

Мыть его не чаще, чем несколько раз в неделю.

Ровнять кончики раз в два месяца.

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Впрочем, столь длинные волосы создают определенные проблемы: партнер Адам часто не замечает и садится на него, а незнакомцы уже не менее 20 раз подходили и интересовались ее волосами.

Однажды Джози даже получила предложение принять участие в сказочном спектакле на одном из дней рождений. Но она отказалась.

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Больше фотографий реальной Рапунцель вы можете увидеть в ее инстаграме josieoddix. На женщину уже подписались более 11 тысяч человек.