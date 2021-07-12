Незнакомцы угощали женщину напитком в баре, но она отказалась: это спасло ей жизнь

Девушки спокойно отдыхали себе в баре, как неожиданно к ним подошли незнакомцы с выпивкой. Несколько глотков – и одна из подружек оказалась в больнице.

Блогерша Эйли, которая зарегистрирована в тиктоке под ником aili.likes.adventure призывает всех не быть доверчивыми к незнакомцам в барах или ресторанах. Недавно она вместе с подружкой чуть не влипла в неприятную ситуацию. Все начиналось вполне стандартно: вечер суботы, две одинокие девушки в баре и незнакомцы, которые хотели угостить девушек алкоголем.

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Я отказалась от выпивки, сказав, что моя подруга сейчас подойдет (тогда девушка стояла одна, – Life 24), потом мы пошли на танцпол, - рассказала блогера.

Впрочем, мужчины были очень назойливыми. Уже через некоторое время незнакомцы нашли Эйли с подругой и предложили им два пива. Парни настаивали, чтобы они его выпили.

Блогерша Эйлі / Скриншот тикток aili.likes.adventure

Подружка таки соблазнилась – она ​​сделала несколько глотков. Интуиция подсказывала Эйли, что ей лучше отказаться. Девушка предложила ребятам выпить свое пиво, но их реакция была очень бурной. Незнакомец аж отпрыгнул назад – он не хотел брать его в руки.

Эйли начала подозревать, что их хотят отравить: очень быстро подружке стало плохо, и они решили покинуть бар. Незнакомцы шли вместе с девушками, но их остановила охрана.

Мы обратились к медикам с моей подругой все хорошо. Будем писать заявление в полицию и обратимся к руководству учреждения. Берегите себя, мои хорошие, – завершила видео Эйли.

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Всего за несколько дней видео просмотрели вплоть 6 миллионов раз. Подписчики девушки рассказали похожие истории в комментариях:

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