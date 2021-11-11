Девушка потратила 50 тысяч долларов на пластические операции: как она изменилась

Американка сделала несколько пластических операций на лице. Хотя она потратила 50 тысяч долларов, но все равно не очень довольна результатом. Как изменилась девушка – смотрите на Life 24.

Медди Кэй поделилась своей непростой историей в тиктоке maddie.mkc. В настоящее время видео набрало более 800 тысяч просмотров. Девушка утверждает, что чувствовала себя гораздо лучше до пластических операциям, чем сейчас.

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Все началось после школы

Сразу после окончания школы Мэдди поняла, что хочет изменить свой нос. Он у нее был сломан еще с рождения, поэтому идея казалась вполне логичной. Однако после операции возникли определенные трудности – кость неправильно зажила.

Медди после операций / Фото инстаграм maddie.mkc

Девушка не рассказала много деталей, но уточнила, что с 2019 года сделала несколько операций на лице: четыре – на носу, три – на губах и еще одну – с мышцами лица. Впрочем, результат ей не очень понравился.

Я была толстым ребёнком. У меня было акне. И врачи полностью изменили все мое лицо. Но лучше не стало. Честно говоря, у меня было больше уверенности до тех пор, как потратила 50 тысяч долларов на лицо, – утверждает Мэдди.

Часть из этих средств заплатила мама, часть удалось покрыть с помощью страховки.

Медди к операциям / Скриншот текток maddie.mkc

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Пользователи тиктока пытались поддержать Мэдди. Многие писали, что девушка действительно красиво выглядит. Хотя были удивившиеся люди, которые не понимали, зачем было тратить настолько большие деньги на пластические операции: