Девушка превращает себя в знаменитостей с помощью макияжа: интересные перевоплощения
Источник:инстаграм nickyhillartistry
Британка Ники Хилл настолько овладела искусством макияжа, что способна превратить себя буквально в кого угодно. Удивительные работы смотрите дальше на Life 24!
Девушка уже делала из себя Анджелину Джоли, Мадонну и даже премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он получился особенно комично. Кроме этого, Ники создает различные оптические иллюзии. Взгляните на эту красоту!
Интересно Девушка сделала татуировку со скрытым смыслом: он неприличен
28-летняя Ники Хилл
Фото инстаграм nickyhillartistry
Шер
Фото инстаграм nickyhillartistry
Мадонна
Фото инстаграм nickyhillartistry
Аджелина Джоли
Фото инстаграм nickyhillartistry
Ліндси Лохан
Фото инстаграм nickyhillartistry
Леди Гага
Фото инстаграм nickyhillartistry
Малефисента
Фото инстаграм nickyhillartistry
Дональд Трамп
Фото инстаграм nickyhillartistry
Борис Джонсон
Фото инстаграм nickyhillartistry
Адель
Фото инстаграм nickyhillartistry
Это все – макияж!
Фото инстаграм nickyhillartistry