На глазах у целого стадиона: девушка сбежала от парня, когда он делал ей предложение

Мужчина решил, что предложить любимой жениться во время вечернего матча "Worcester Red Sox" будет очень романтично. Однако девушка вовсе не оценила такого отчаянного шага.

Бейсбольный матч, который эта пара никогда не забудет, состоялся вечером 15 июня в спортивном комплексе Полар парк, штат Массачусетс. В один момент внимание зрителей привлекла трансляция на большом экране, где парень собрался делать предложение своей избраннице прямо перед тысячами фанатов.

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Толпа зрителей с восторгом и громкими подбадривающими криками ожидали радостной реакции девушки, которая по традиции должна была сказать "Да". Однако, очевидно, шокированная девушка была совсем не готова к такому повороту событий.

Вместо того, чтобы радоваться и согласиться выйти замуж за парня, она начала отходить назад и испуганно махать руками, показывая: "Нет". Через несколько секунд она с ужасом начала оглядываться вокруг. Заметив, что все внимание было приковано к их паре, она и вовсе развернулась и начала бежать через трибуны прочь со стадиона.

Девушка сбежала от парня, когда он делал ей предложение на стадионе / Коллаж 24 канала

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Для парня такая реакция стала очень неприятным сюрпризом. Расстроенный он также поспешил покинуть поле под грустный гул зрителей, которые стали свидетелями неудачного предложения.

Парень сделал романтическую предложение на стадионе, однако его любимая сбежала а / Коллаж 24 канала

Полное видео можно посмотреть здесь:

Отрывок из вирусного видео также выложили на странице в инстаграме What's The Word?, где оно набрало более 87 тысяч просмотров и 450 комментариев. Большинство пользователей сошлись во мнении, что это печальное событие станет уроком и для парня и для всех, кто считает, что публичное предложение – это хорошая идея:

"Оу, публично делать предложение в Полар парк? Девушка все правильно сделала."

"Это просто катастрофа."

"Никогда не делайте предложение в публичных местах."

"Господи, мне самому стало неудобно при просмотре этого видео."

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