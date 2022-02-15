Девушка тайно приехала к парню из другого города: в этот момент он ей изменял
Источник:тикток maryfatz
Отношения на расстоянии могут быть еще тем испытанием, которое не каждый может выдержать. Особенно непросто, когда вы действительно редко видитесь с партнером, как это произошло в случае с блогершой Мэри.
Американка Мэри Фатц решила удивить любимого, который учится в Университете Северной Каролины. Она тайком к нему приехала, но сюрприз вообще не удался. Парень в этот момент совсем не думал о своей девушке.
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Блогерша Мэри / Скриншот тикток maryfatz
Парня поймали на горячем
Мэри попросила подругу снять этот особый момент на видео. В начале ролика девушка стучится в дверь своего любимого в общежитии, но он, к ее удивлению, не открывал ее. Хотя Мэри точно знала, что он был в комнате. Девушка явно не понимала, что происходит, поэтому довольно странно улыбалась.
Уже потом, этот момент не попал на видео, Мэри узнала, что он развлекался с другой девушкой. Дальнее путешествие закончилось большим скандалом. Впрочем, блогерша не уточнила, разошлась ли со своим парнем.
Когда ты едешь навестить своего парня, живущего на расстоянии. А он не отвечает, потому что у него есть (другая, – Life 24) девушка, – написала Мэри под видео.
Забавно, но видео стало очень популярным в тиктоке. За месяц оно набрало более 28 миллионов просмотров и 3,4 миллиона понравившихся. Люди поддержали Мэри, но не понимали, почему она так спокойно реагировала:
- Почему ты была такой спокойной? Я бы плакала.
- Ты слишком спокойно отреагировала. Мой бывший сделал это, и я буквально вышибала дверь.
- Бедная-бедная девочка, я надеюсь, что ты найдешь кого-нибудь, кто будет относиться к тебе лучше.
- У меня была такая же история.