Девушка заключила с парнем договор на 17 страниц: цветы теперь по плану

Каждый должен иметь похожий контракт в начале отношений, – настаивает героиня. Она расписала условия их с парнем отношений на 17 страниц, включая пункты о подарках и романтических свиданиях.

Предыдущие отношения 21-летней Энни Райт были очень травматичными, поэтому когда она встретила новую любовь, решила подойти к этому прагматично – заключить договор между ними, как между партнерами. На удивление, ее парень согласился на это, и теперь пара называет это лучшим решением.

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Энни познакомилась с 23-летним Майклом Хедом в Тиндери, в октябре прошлого года. Уже через две недели они решили, что хотят встречаться. Желая защитить себя от токсичных отношений снова, Энни предложила парню написать свои условия отношений, а она добавит свои.

Девушка призналась, что относится к отношениям как к "деловому взаимодействию", как у любых бизнес-партнёров.

Что было в контракте

В первую очередь они описали основные ценности их пары: честность, открытая коммуникация, понимание потребностей партнера, четкие и согласованные намерения каждого партнера. Они также описали и важность других понятий, к примеру, право каждого из них говорить "нет" или иметь возможность просто помолчать, когда кто-то чувствует себя расстроенным.

Страница "контракта об отношениях", который заключила пара / Фото Kennedy News and Media

Далее они перешли к более практичным моментам. Девушка подумала, что никогда не хочет выпрашивать у любимого подарки. И теперь этот пункт четко прописан в контракте, а парень должен дарить ей цветы два раза в неделю:

Я не думаю, что он догадался бы делать мне подарки. Но теперь каждый раз, когда он идет на заправку, он покупает мне цветы,

– радуется Энни

Кроме того, в контракте также есть пункт о "романтическом жесте раз в две недели". Очевидно, как Майклу проявлять романтические чувства, он должен решить сам и удивить ее. А также на всех вечеринках, которые они будут вместе посещать, именно любимый должен оплачивать их расходы.

Пара подписала контракт на 17 страниц в начале отношений / Фото Kennedy News and Media

Девушка также позаботилась о личном пространстве: 5 раз в неделю они должны тренироваться в одиночестве, Энни не любит, когда за ней наблюдают.

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Однако девушка признается, что важнейший пункт их "контракта об отношениях" касается разрешения конфликтов. В документе они договорились о том, что во время ссоры не будут обвинять друг друга. "Мы не допускаем, что в конфликте может быть виноват один человек. Это может быть частично его вина, а частично – моя, и наоборот", – объясняет Энни.

Благодаря контракту пара встречается уже почти целый год / Фото Kennedy News and Media

Они уже один раз пересматривали контракт и обновляли его. Девушка даже думает о том, чтобы проводить ежегодный пересмотр документа.

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Сейчас, почти через год после начала отношений, Энни признается, что контракт "совершенно изменил правила игры". Она считает, что именно благодаря такому практическому подходу к отношениям, им и удалось оставаться вместе:

Мы разбираемся с конфликтами так, как это делают партнеры в бизнесе. Садимся и разбираемся как партнеры по жизни, а любовь – это дополнительный бонус,

– говорит Энни

Девушка советует каждой паре не стесняться заключать такой же подробный договор со своим партнером, и вообще – такие вещи должны стать привычными во всех парах. Она убеждена, что это лучшее, что может произойти с отношениями, ведь значительно облегчает жизнь обоим.