Девушка заставила парня сделать тату с ее именем: лучше бы он не соглашался
Источник:тикток lanalovelace7
Разъяренная девушка жестко проучила парня, который изменил ей и пытался вернуться. Она затеяла небольшую аферу в тату-салоне, которая завершилась болезненно для "любимого". Парень надолго запомнит ее имя.
Лана рассказала о своей мести на странице в тиктоке lanalovelace7. Всего за несколько дней видео набрало более 1,4 миллиона просмотров и 166 тысяч лайков. Нынешняя девушка парня подтвердила, что история действительно правдива. Но случилась она не сейчас, а еще в марте 2021 года.
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Парень ни о чем не догадывался
Судя по всему, Лана так и не смогла отпустить ситуацию с бывшим, с которым встречалась 2 года. Хотя пара разошлась довольно давно, девушка до сих пор подкалывает его в своих видео на тиктоке.
Блогерша Лана / Скриншот тикток lanalovelace7
Последний ролик касался неудачной татуировки. Парень хотел вернуться после измены, и Лана его "обыграла". Юноша сначала не понял, что попытка вернуть девушку обернется для него серьезным провалом.
Когда негодяй-бывший хочет тебя вернуть, поэтому ты говоришь ему сделать татуировку со своим именем, а потом сразу его бросаешь, – написала Лана.
Единственный нюанс – девушка так и не показала татуировку парня. На видео можно увидеть, что рисунок делали на его руке.Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO.
Видео вы можете просмотреть ниже
Не все люди положительно оценили поступок Ланы. Некоторые считают, что так мстить из-за измены – это слишком! Ведь парню придется что-то делать с татуировкой. Правда, многим понравился этот поступок:
- Это так подло. Сделай это снова!
- Слушайте, я не говорю, что это хорошая идея… Но это забавно.
- Это неправильно. Независимо от обстоятельств.
- Вы, друзья, кажется, созданы друг для друга.