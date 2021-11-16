Девушка заставила парня сделать тату с ее именем: лучше бы он не соглашался

Разъяренная девушка жестко проучила парня, который изменил ей и пытался вернуться. Она затеяла небольшую аферу в тату-салоне, которая завершилась болезненно для "любимого". Парень надолго запомнит ее имя.

Лана рассказала о своей мести на странице в тиктоке lanalovelace7. Всего за несколько дней видео набрало более 1,4 миллиона просмотров и 166 тысяч лайков. Нынешняя девушка парня подтвердила, что история действительно правдива. Но случилась она не сейчас, а еще в марте 2021 года.

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Парень ни о чем не догадывался

Судя по всему, Лана так и не смогла отпустить ситуацию с бывшим, с которым встречалась 2 года. Хотя пара разошлась довольно давно, девушка до сих пор подкалывает его в своих видео на тиктоке.

Блогерша Лана / Скриншот тикток lanalovelace7

Последний ролик касался неудачной татуировки. Парень хотел вернуться после измены, и Лана его "обыграла". Юноша сначала не понял, что попытка вернуть девушку обернется для него серьезным провалом.

Когда негодяй-бывший хочет тебя вернуть, поэтому ты говоришь ему сделать татуировку со своим именем, а потом сразу его бросаешь, – написала Лана.

Единственный нюанс – девушка так и не показала татуировку парня. На видео можно увидеть, что рисунок делали на его руке.

Видео вы можете просмотреть ниже

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в

Не все люди положительно оценили поступок Ланы. Некоторые считают, что так мстить из-за измены – это слишком! Ведь парню придется что-то делать с татуировкой. Правда, многим понравился этот поступок: