Девушка застукала парня подруги с другой: она успела отомстить

Девушка случайно увидела парня своей подруги с другой девушкой. Она очень разозлилась и сразу нашла возможность ему отомстить.

Девушка, по имени Ло рассказала в тиктоке, как заставила бывшего знакомого заплатить за ложь. Она выследила его и подставила.

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Девушка проучила предателя

Ло случайно узнала, что парень ее лучшей подруги изменяет с другой. Она смогла его выследить с помощью машины, которую он припарковал у дома своей новой любовницы. Девушка была возмущена и взбешена. Она случайно обратила внимание, что машина знакомого припаркована неправильно и решила этим воспользоваться.

У него не было билета на парковку, поэтому я позвонила по телефону и отбуксировала его машину,

– сказала она.

После этого Ло сказала, что теперь парень будет иметь возможность остаться в доме новой девушки и провести с ней больше времени. Иронически добавив, что его поступок – это поступок "настоящего друга".



Нашла предателя по авто / Фото Unsplash

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Видео в токтоке просмотрело немало пользователей и почти все они были в восторге от поступка девушки и хвалили ее:

"Нам всем нужны такие друзья, как ты".

"Вы получаете награду "Лучшая подружка года!".

"Если дружба не на таком уровне… Я не хочу ее иметь".

Некоторые все же порекомендовали держаться девушке в стороне от чужих отношений и не принимать решения вместо подруги:

"Это проблема. Вы все занимаетесь чужим делом, кроме своего".

"Вы должны заниматься своими делами. Найдите себе мужчину, тогда не будете успевать смотреть за чужим".

Но девушка не воспринимает серьезно такие комментарии, ведь частенько проверяет парней подруг на верность и называет себя "мошенническим детективом".