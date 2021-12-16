Девушка застукала парня подруги с другой: она успела отомстить
Источник:The Sun
Девушка случайно увидела парня своей подруги с другой девушкой. Она очень разозлилась и сразу нашла возможность ему отомстить.
Девушка, по имени Ло рассказала в тиктоке, как заставила бывшего знакомого заплатить за ложь. Она выследила его и подставила.
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Девушка проучила предателя
Ло случайно узнала, что парень ее лучшей подруги изменяет с другой. Она смогла его выследить с помощью машины, которую он припарковал у дома своей новой любовницы. Девушка была возмущена и взбешена. Она случайно обратила внимание, что машина знакомого припаркована неправильно и решила этим воспользоваться.
У него не было билета на парковку, поэтому я позвонила по телефону и отбуксировала его машину,
– сказала она.
После этого Ло сказала, что теперь парень будет иметь возможность остаться в доме новой девушки и провести с ней больше времени. Иронически добавив, что его поступок – это поступок "настоящего друга".
Нашла предателя по авто / Фото Unsplash
Видео в токтоке просмотрело немало пользователей и почти все они были в восторге от поступка девушки и хвалили ее:
- "Нам всем нужны такие друзья, как ты".
- "Вы получаете награду "Лучшая подружка года!".
- "Если дружба не на таком уровне… Я не хочу ее иметь".
Некоторые все же порекомендовали держаться девушке в стороне от чужих отношений и не принимать решения вместо подруги:
- "Это проблема. Вы все занимаетесь чужим делом, кроме своего".
- "Вы должны заниматься своими делами. Найдите себе мужчину, тогда не будете успевать смотреть за чужим".
Но девушка не воспринимает серьезно такие комментарии, ведь частенько проверяет парней подруг на верность и называет себя "мошенническим детективом".