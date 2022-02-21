Длинные волосы могут выглядеть брутально: 10 мужчин, которые это подтвердили
Обычно мужчины предпочитают короткие волосы, а тех, кто решается на более длинные эксперименты, считают настоящими храбрецами.
Изменить свой образ и выбрать более интересную прическу решили и герои нашей подборки. 24 канал делится фотографиями мужчин, которые отрастили длинные волосы и стали брутальными.
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Мужчины, которые отрастили волосы и стали брутальными
Настоящий секс символ.
Какой чудесный образ / Фото Reddit
Седина только добавляет изюминки этим идеальным кудрям.
Какие красивые кудряшки / Фото Reddit
Иногда стоит просто довериться природе, и она все сделает сама.
Доверился природе / Фото Reddit
Превратился в настоящего красавца.
Сменил образ и стал увереннее / Фото Reddit
Кажется, этот парень превратился в принца из сказки Диснея.
Как принц из сказки / Фото Reddit
Так выросли волосы парня за 1 год.
Как изменился всего за 1 год / Фото Reddit
Очень необычно и грубо одновременно.
Какой интересный образ / Фото Reddit
С такой прической парень чувствует себя более уверенным.
Новый образ добавляет уверенности / Фото Reddit
4 года без стрижки и вот результат.
4 года не стриг волосы / Фото Reddit
Мужчина сменил образ и планирует в дальнейшем отращивать волосы.
Удачный эксперимент с волосами / Фото Reddit