Длинные волосы могут выглядеть брутально: 10 мужчин, которые это подтвердили

21 февраля 2022 , 16:41
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Обычно мужчины предпочитают короткие волосы, а тех, кто решается на более длинные эксперименты, считают настоящими храбрецами.

Изменить свой образ и выбрать более интересную прическу решили и герои нашей подборки. 24 канал делится фотографиями мужчин, которые отрастили длинные волосы и стали брутальными.

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Мужчины, которые отрастили волосы и стали брутальными

Настоящий секс символ.


Какой чудесный образ / Фото Reddit

Седина только добавляет изюминки этим идеальным кудрям.


Какие красивые кудряшки / Фото Reddit

Иногда стоит просто довериться природе, и она все сделает сама.


Доверился природе / Фото Reddit

Превратился в настоящего красавца.


Сменил образ и стал увереннее / Фото Reddit

Кажется, этот парень превратился в принца из сказки Диснея.


Как принц из сказки / Фото Reddit

Так выросли волосы парня за 1 год.


Как изменился всего за 1 год / Фото Reddit

Очень необычно и грубо одновременно.


Какой интересный образ / Фото Reddit

С такой прической парень чувствует себя более уверенным.


Новый образ добавляет уверенности / Фото Reddit

4 года без стрижки и вот результат.


4 года не стриг волосы / Фото Reddit

Мужчина сменил образ и планирует в дальнейшем отращивать волосы.


Удачный эксперимент с волосами / Фото Reddit

Автор: Ірина Бенцак