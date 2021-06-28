До и после: художники показывают, как из обычных скетчей выходят шедевры

09:53

В новом челлендже на Twitter художники показывают, как выглядели их лучшие рисунки в самом начале, на этапе скетчей, и что результате у них получилось. Разница просто поражает, ведь вряд ли вы могли подумать, что из этого непонятно рисунка получится настоящее произведение искусства.