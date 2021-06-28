До и после: художники показывают, как из обычных скетчей выходят шедевры
Источник:Twitter
В новом челлендже на Twitter художники показывают, как выглядели их лучшие рисунки в самом начале, на этапе скетчей, и что результате у них получилось. Разница просто поражает, ведь вряд ли вы могли подумать, что из этого непонятно рисунка получится настоящее произведение искусства.
Художники, участвующие в этом челлендже, показывают все свое мастерство, которое мы, зрители, можем оценить. Некоторые из этих рисунков в начале выглядят как хаос: беспорядочные линии, пятна, грязные цвета, ничего не понятно. Однако когда художник показывает финальную работу, все становится на свои места, и рисунки выглядят просто потрясающе.
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Как настоящее Фото
Фото toratoraji
На скетче совсем не понятен сюжет
Фото algenpfleger
Просто магия
Фото c_o_l_a
А на скетче только цветные пятна
Фото huangdanlan
Удивительный портрет
Фото chigusagogo
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Какая эпическая картина
Фото exphrasis
Приобрели бы книгу с такими иллюстрациями?
Фото kuri_huang
Искусный рисунок
Фото blondkkyu
Какая милая ведьмочка
Фото ayaka_s
Как из этого скетча получилось такой рисунок?
Фото tintanega
Красивая игра света
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Ну очень яркая иллюстрация
Фото Criisalys
На скетче всего несколько линий
Фото DreamsforHani
На скетче просто беспорядок – а в финале удивительная детализация
Фото gozz_sss
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На финальном рисунке немного изменилось положение человека
Фото juaneferreyra