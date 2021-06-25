Дочь перепутала отца с принцем Гарри: они невероятно похожи

Обычный американский учитель настолько похож на знаменитого принца Гарри, что их путает даже его маленькая дочь. Забавное видео – далее в материале.

Недавно 31-летний Кевин Ганус из США попал в очень смешную ситуацию. Мама показала его маленькой дочери издание People, где на первой странице была фотография принца Гарри. Девочка не поняла, как ее папа умудрился попасть в журнал.

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Видео стало безумно популярным в тиктоке. Оно уже набрало более 7 миллионов просмотров!

Я показала журнал Мэри (дочь – Life 24) и спросила, кто на обложке. А она нам ответила: "Это папа!". Тогда я и поняла, что он безумно на него похож, – рассказывает жена Кевина.

Как выглядт Кевин Ганус / Скриншот тикток heavenstoberts

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Муж соглашается, что они с принцем Гарри имеют что-то общее. Из-за этого на Кевина постоянно оглядываются незнакомцы. Особенно часто это случается в Лондоне.

Мои родители живут в Лондоне. Когда я приезжаю к ним в гости, то на меня всегда обращают внимание. Однажды, когда я был в аэропорту, одна женщина долго на меня смотрела, выпучив глаза. Скорее всего, она думала, что я принц Гарри, – говорит Кевин.

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Забавно, но отца Кевина тоже зовут Чарльз. Вот так совпадение!