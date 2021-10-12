Друзья сделали неудачный сюрприз жениху: сумма ущерба – 100 тысяч долларов

Креативные мужчины хотели удивить своего друга, который как раз праздновал свадьбу. Они запустили сигнальную ракету над морем, чем нанесли убытки аж на 100 тысяч долларов. Впрочем, ребята таки смогли выкрутиться из ситуации.

Еще прошлым летом Перри и Бенджамину удалось одолжить ракетницу и сигнальную ракету, чтобы поздравить своего друга со свадьбой. Они арендовали небольшую лодку вблизи Лонг-Айленда (Нью-Йорк) и сделали три выстрела в небо.

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Похоже, что ребята забыли об одном важном нюансе: сигнальными ракетницами пользуются, чтобы подать сигнал об беде.

Поэтому люди на берегу на берегу сообщили в местную поисковую службу об инциденте. Так началась многочасовая поисковая операция, где использовали катер и два вертолета.

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Ребята показали свой сюрприз в инстаграме / Скриншот инстаграм bennynthejetz Insider

Впоследствии представителям поисковых служб удалось выяснить ситуацию: на Перри и Бенджамина подали в суд. Всего несколько дней назад все дело удалось урегулировать. Интересно, что на поисковую операцию потратили около 100 тысяч долларов. Однако ребята должны заплатить значительно меньший штраф – по 5 тысяч на каждого.

На свадьбах часто бывают различные курьезные ситуации. Недавно один жених возмутил многих родственников из-за своей неудачной выходки с молоком.

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