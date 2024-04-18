Ароматы изысканности и богатства: духи, обладающие шлейфом роскоши
Источник:Ukr.Media
Трудно найти женщину, которая хотя бы иногда не хотела пахнуть роскошью, ведь духи, создающие впечатление богатства и успеха, не только поражают окружающих, но и придают уверенности своей обладательнице.
На какие ароматы обратить внимание, если хочется пахнуть как настоящая королева, рассказываем далее.
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Angel's Share от Kilian
Этот теплый, томный, алкогольный аромат притягивает вкусным шлейфом. Он пахнет коньяком, шоколадом и чуточку древесными оттенками. Такой парфюм легко опьянит окружающих и сделает из вас роскошную леди, которую невозможно забыть.
Как выглядит аромат: смотрите фото
Rouge Malachite от Armani Prive
Этот аромат можно назвать ведьминским из-за нетривиального сочетания ладана, мха, соли и перца. Он имеет невероятный шлейф, который будет заставлять оборачиваться вам в след, и точно будет излучать энергию успеха.
Как выглядит парфюм: смотрите фотоВесна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.
Lady Million от Paco Rabanne
В самом названии этого аромата уже отражается его сущность – хотите выглядеть на миллион, выбирайте этот запах. С помощью малины, жасмина и меда он превратит вас в желанную женщину, оставляющую после себя привкус роскоши.
Как выглядит этот запах: смотрите фото
Narciso Rouge от Narciso Rodriguez
Цветочный мускус с деревянной подложкой из кедра и штрихом от бобов тонка отличается легкостью, но и веет изысканностью.
Как выглядит аромат: смотрите фото
Это уверенный, современный аромат женщины, которая может себе позволить все, что пожелает. И на которую хочется быть похожей.