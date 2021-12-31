Джеймс Бонд и вино: что предпочитает "агент 007"

"Бондиана" – одна из самых продолжительных кинофраншиз. С 1962 по 2021 год выпустили уже 25 фильмов об эффектном "агенте 007". Там, где он, всегда много особо опасных задач, крутых автомобилей, роскошных женщин и, конечно, хорошего вина.

Пожалуй, все фанаты "бондианы" помнят о сухом мартини. И это правда: в фильмах "агент 007" частенько его употребляет. Но не только сухой мартини можно считать "фишкой" Джеймса. В кино, как и в книгах, он неоднократно употреблял и другие изысканные напитки, в том числе – качественные вина.

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Шампанское

Куда же без него! Джеймс Бонд в прекрасных отношениях с шампанским. В первую очередь, вы можете вспомнить о Bollinger. Но среди его предпочтений фигурировали и другие замечательные игристые: Dom Pérignon, Taittinger, Pommery и т.д.

Так, автор книг о супершпионе Ян Флеминг обожал Taittinger. Потому не удивительно, что Бонд тоже его любил. В романе "Казино "Рояль" (1953) агент с уверенностью утверждал, что "Taittinger Blanc de Blancs Brut 1943 года, пожалуй, лучшее шампанское в мире". Но эта идиллия длилась недолго. Уже в книге "Лунный гонщик" (1955) выбирает Dom Pérignon.

С этим шампанским был интересный эпизод в первом фильме об агенте "Доктор Ноу" (1962). Там Бонд во время одной из драк хотел разбить бутылку Dom Pérignon о голову злоумышленника, который сказал: "Жаль будет разбивать Dom Pérignon 1955 года". Но Джеймс остроумно ответил, что ему больше нравится Dom Pérignon урожая 1953.

Кадр из фильма / Скриншот The Things I Enjoy

Впрочем, уже в фильме "Шаровая молния" (1965) Бонд с удовольствием выпил бокал Dom Pérignon 1955 года, а в "Живешь только дважды" (1967) – то же самое шампанское, но 1959 года.

Любовь к Dom Pérignon продолжалась вплоть до 1973 года, после чего киношный Джеймс начал выбирать Bollinger. Сначала это шампанское появилось в "Живи и дай умереть", а в дальнейшем все чаще встречалось в следующих фильмах о спецагенте.

Другие вина

Злоумышленник Голдфингер в одноименной книге (1959) предложил Джеймсу Château Mouton Rothschild 1947 года. В последующих книгах и фильмах появлялись эти же вина, но других винтажей.

В романе "На секретной службе Её Величества" (1963) Бонд пробует Château Mouton Rothschild 1953 года. А уже в фильме "Бриллианты навсегда" (1971) – снова Château Mouton Rothschild 1947 года.

Интересная история произошла с Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion 1982 года. Тогда в "Казино "Рояль" (2006) Бонд пил его вместе с партнершей по пути в Черногорию. А уже спустя почти 10 лет это же вино появилось в фильме "Спектр" (2015).

Вино Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion 1982 / Скриншот "Казино "Рояль"

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Среди других вин, которые Джеймс пробовал за всю свою карьеру в книгах и кино, были: Chianti (роман "Из России с любовью", 1957), Рислинг Piesporter Goldtropfchen (роман "Голдфингер", 1959) и Liebfraumilch (роман "Живи и дай умереть", 1954).