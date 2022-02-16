Дженнифер Лопес, Бритни Спирс и еще 8 звезд, которые с возрастом изменились: кадры сравнения

16 февраля 2022 , 07:52
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Все мы со временем меняемся: кто-то взрослеет, кто стареет, кто-то становится красивее и учится принимать себя, а кто-то обретает новые недостатки.

Не исключение и звезды Голливуда. Однако почти все они со временем становятся более красивыми: будь то косметические процедуры и услуги пластических хирургов или любовь публики омолаживает их лица. В фотоподборке 24 канала делимся с вами интересными сравнениями, как изменились звезды.

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Как изменились звезды Голливуда

Джессика Честейн


Джессика Честейн / Фото Getty Images

Хлоя Морец


Хлоя Морец / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер


Кендалл Дженнер / Фото Getty Images

Адам Драйвер


Адам Драйвер / Фото Reddit

Ноа Сайрус


Ноа Сайрус / Фото Reddit

Дженнифер Лопес


Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Бритни Спирс


Бритни Спирс / Фото Getty Images

Лили-Роуз Депп


Лили-Роуз Депп / Фото Getty Images

Тейлор Свифт


Тейлор Свифт / Фото Reddit

Кара Делевинь


Кара Делевинь / Фото Reddit

Автор: Ірина Бенцак