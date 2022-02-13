Дженнифер Лопес, Орландо Блум: как знаменитости выглядели в детстве

13 февраля 2022 , 14:18
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Источник:

Reddit

Мы часто видим знаменитостей с экранов телевизоров, смартфонов или ноутбуков и узнаем их с первого взгляда. Интересно, а как они выглядели в детстве?

Перед вами подборка старых фотографий известных актеров и звезд шоу-бизнеса, которая вас удивит. Кое-кто настолько изменился с тех пор, что просто не узнать. Особенно это касается Дженнифер Лопес.

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Джеки Чан

Фото reddit HelpfulRun7

Орландо Блум

Фото инстаграм orlandobloom

Харрисон Форд

Фото reddit eaglemaxie

Джулия Робертс

Фото reddit HellsJuggernaut

Тупак Шакур

Фото reddit wecookingitup

Элайджа Вуд и Скарлетт Йоханссон

Фото reddit rosseepoo

Хью Джекман

Фото reddit 

Риз Уизерспун

Фото инстаграм reesewitherspoon

Роберт Дауни (младший)

Фото фейсбук Robert Downey Jr

Дженнифер Лопес

Фото reddit BimboParadise1

 

Автор: Петро Синєокий