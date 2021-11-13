Если станет грустно: 5 книг с отличным юмором, которые заставят вас хохотать

Смех – лучший способ поднять себе настроение и хоть на миг забыть обо всех проблемах. В этом помогут несколько забавных историй, которые местами смешат до слез, а порой даже заставляют погрузиться в собственные мысли и неожиданно найти ответы на личные вопросы.

Если хочется погрузиться во что-то легкое, ироничное и очень смешное, эта подборка пригодится вам. Эти произведения, от веселых юмористических романов до тонкой сатиры, подарят вам радость даже в самый холодный осенний вечер.

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Кристофер Бакли "Мастер реликвий"

Издательство: Фабула

Кристофер Бакли. Мастер реликвий / Фото Книжный магазин Е

Кристофер Бакли в своей книге "Мастер реликвий" ходит по лезвию ножа, затрагивая святое. Ну так уж получилось, что антиквар Дисмас и художник Альбрехт Дюрер вместе решили подделать Туринскую плащаницу с целью продать ее богатым клиентам. Однако, как всегда, находится несколько "но", едва не пускающих дело коту под хвост.

Через какие приключения в колоритном Средневековье должны пройти герои? Читайте в этом остроумном сатирическом романе.

Катажина Грохоля "Хьюстон, у нас проблемы"

Издательство: Издательство Старого Льва



Катажина Грохоля. Хьюстон, у нас проблемы / Фото Наш Формат

Название романа Катажины Грохоли "Хьюстон, у нас проблемы" вполне оправдывает себя. Главный герой на крестины случайно получил не то имя из-за пьяного священника. И, собственно, с тех пор все в его жизни летит ко всем чертям.

Но на каждую черную полоску всегда найдется белая, не правда ли? Герою придется пережить много забавных и не очень ситуаций, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Артем Чапай "Папа в декрете"

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Издательство: Vivat



Артем Чапай. Папа в декрете / Фото Мини Ровно

Много ли вы видели неспешных пап с детскими колясками на улице, на детских площадках? Почему-то роль отца в воспитании очень недооценивают, но Артем Чапай в книге "Папа в декрете" опровергает такие взгляды.

С долей самоиронии автор описывает свои будни с двумя сыновьями, всегда находя над чем посмеяться. И нельзя не почувствовать безусловную любовь и благодарность, с которой Артем рассказывает о своей семье.

Терри Пратчетт "Право на волшебство"

Издательство: Издательство Старого Льва



Право на волшебство. Терри Пратчетт / Фото Издательство Старого Льва

"Право на волшебство" – первая книга цикла о ведьмах от Терри Пратчетта, мастера интеллектуального юмора. Главная героиня должна стать первой в мире волшебницей женского пола, но магическое сообщество не очень этому радуется.

Поэтому девушку ждет еще куча испытаний, чтобы доказать всем, что она не зря получила свой дар. А может, наоборот, главное доказать это в первую очередь себе?

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Холли Смейл "Девушка-гик"

Издательство: Book Chef



Холли Смейл. Девушка-гик / Фото с инстаграмма library_for_young_people

Гарриет Меннерс – 15-летняя школьница, совсем не похожая на девушек-сверстников. Вместо косметички у нее – сумка с книжками, вместо модных платьев и каблуков – любимые удобные кофты и кроссовки. А в ее голове, кажется, уместились все тома научных энциклопедий.

Но случай раз и навсегда меняет ее будущее, ведь девушку приглашают стать лицом фэшн-бренда. Справится ли Гарриет? Читайте в увлекательном забавном рассказе "Девушка-Гик" от Холли Смейл.