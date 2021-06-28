Фисташковое мороженое в домашних условиях: рецепт вкусного десерта от Лилии Ребрик

28 июня 2021 , 13:03
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Источник:

Инстаграм Лилии Ребрик

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик призналась, что мороженое всегда было любимым летним десертом ее семьи. Среди всего многообразия вкусов настоящий фаворит – фисташковое, которое она с удовольствием готовит дома.

Вкусным рецептом домашнего фисташкового мороженого звезда поделилась в своем инстаграме. Приготовьте этот прохладный и очень яркий десерт на собственной кухне и наслаждайтесь им в эти жаркие летние дни. Записывайте рецепт! 

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Ингредиенты:

несоленые фисташки – 200 граммов
молоко – 2 стакана
жирные сливки – 0,5 стакана
яичные желтки – 4 штуки
сахар – 1 стакан 
несладкий йогурт – 0,5 стакана

Приготовление

  1. Почистить фисташки от скорлупы и измельчить в блендере. 
  2. Пересыпать фисташки в небольшую кастрюльку, добавить молоко и сливки, довести до кипения.
  3. В это время взбить желтки с сахаром до состояния пышной массы, добавить в кастрюлю и перемешать. 
  4. Поставить на водяную баню на 8 минут, хорошо перемешивая.
  5. Дать остыть под закрытой крышкой.
  6. Добавить йогурт, хорошо перемешать и поставить в морозилку.
  7. Как только начнет замерзать, достать, взбить и снова спрятать в морозилку.
  8. Через полчаса снова достать, взбить и оставить замораживаться. 

Фисташковое мороженое готовится очень просто / Фото Unsplash

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Когда мороженое будет готово, достаньте его и наложите в вафельный рожок или просто ешьте ложкой. Звезда советует для вкуса еще натереть шоколад и посыпать им свой холодный десерт. Приятного аппетита! 

 

 

 

Автор: Ірина Продан