Фисташковое мороженое в домашних условиях: рецепт вкусного десерта от Лилии Ребрик

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик призналась, что мороженое всегда было любимым летним десертом ее семьи. Среди всего многообразия вкусов настоящий фаворит – фисташковое, которое она с удовольствием готовит дома.

Вкусным рецептом домашнего фисташкового мороженого звезда поделилась в своем инстаграме. Приготовьте этот прохладный и очень яркий десерт на собственной кухне и наслаждайтесь им в эти жаркие летние дни. Записывайте рецепт!

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Приготовление

Почистить фисташки от скорлупы и измельчить в блендере. Пересыпать фисташки в небольшую кастрюльку, добавить молоко и сливки, довести до кипения. В это время взбить желтки с сахаром до состояния пышной массы, добавить в кастрюлю и перемешать. Поставить на водяную баню на 8 минут, хорошо перемешивая. Дать остыть под закрытой крышкой. Добавить йогурт, хорошо перемешать и поставить в морозилку. Как только начнет замерзать, достать, взбить и снова спрятать в морозилку. Через полчаса снова достать, взбить и оставить замораживаться.

несоленые фисташки – 200 граммовмолоко – 2 стаканажирные сливки – 0,5 стаканаяичные желтки – 4 штукисахар – 1 стаканнесладкий йогурт – 0,5 стакана

Фисташковое мороженое готовится очень просто / Фото Unsplash

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Когда мороженое будет готово, достаньте его и наложите в вафельный рожок или просто ешьте ложкой. Звезда советует для вкуса еще натереть шоколад и посыпать им свой холодный десерт. Приятного аппетита!