Хитрый отец назвал ребенка в честь любовницы: зачем он это сделал

Девушка рассказала личную и очень непростую историю, почему ее назвали Кристиной. Все из-за отца, который не хотел, чтобы кто-то узнал о его романе с любовницей.

Кристина опубликовала видео в своем тиктоке keepingitkristina. Всего за несколько дней признание девушки посмотрели более 700 тысяч раз.

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Отец и мама Кристины еще перед ее рождением договорились: если у них будет мальчик – его назовут в честь дедушки по маминой линии, если девочка – имя придумывает папа. Никто и не догадывался, что эта договоренность закончится очень плохо.

Через некоторое время после родов мама девочки довольно долго отходила – ей делали кесарево сечение. Поэтому отец самостоятельно заполнил все документы и назвал маленькую Кристиной.

Блогерша Кристина вспомнила свою историю / Скриншот тикток keepingitkristina

Когда моя мама отошла от родов, я думаю, она не ненавидела это имя, а просто согласилась с ним. Вы знаете, все было хорошо в течение следующих месяцев... Пока мама не узнала, что мой отец изменял ей... И угадайте, как звали эту женщину? Кристина. Если бы он как-то прокололся и назвал маму не тем именем, он бы мог сказать, что говорит обо мне,

– рассказывает блогерша.

Брак между родителями Кристины длился недолго. Когда девочке было три года, отец покинул семью и никогда не общался с ней и ее сестрами, пока они не выросли.

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Зрители были действительно шокированы от такого признания. А некоторые, наоборот, вспомнил свои похожие истории:

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