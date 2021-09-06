Кто это придумал: 10 реально неудачных дизайнерских решений

Первая мысль, которая возникнет у многих людей после просмотра фотографий: "Это же реально неудобно!". Возможно, в умах людей, которые занимались проектированием этих вещей, все выглядело оригинально. Но на практике вышел просто "пшик".

Мы подобрали для вас подборку из 10 дизайнерских ошибок, которые сильно развеселят. Разумеется, каждый из нас когда-то ошибается. Ничего с этим не сделаешь. Но такие неудачи выглядят действительно забавно.

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На такой скамейке долго не посидишь

Фото reddit Jswin_99

"Мне очень неудобно прикасаться к тачпаду"

Фото reddit goostman

Идеальное место

Фото reddit Decoder0007

"Интересно, кто вообще сможет этим воспользоваться?"

Фото reddit Starcaler

Любишь чай или кофе? Терпи!

Фото reddit CosmeBuzzanito

Ой...

Фото reddit YorikY

Автор утверждает, что он сломал здесь ногу

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Фото reddit Dis-Man-8

Ничего не видно!

Фото reddit Radicaltastic

Опасное место для детей

Фото reddit 1Voice1Life

Парень несколько минут не мог найти выключатель, потому что он был в шкафу

Фото reddit DennisNedryisSexy