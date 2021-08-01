Художник делает невероятные картонные сооружения, чтобы через сутки разрушить их

Большинство художников мечтают демонстрировать свои работы в престижных галереях, где произведения были бы доступны широкой аудитории в течение длительного времени. Но шедевры Оливье Гроссете разрушаются в течение суток после их создания.

Французский художник специализируется на производстве картонных конструкций с помощью обычных людей, желающих приобщиться к процессу. А на следующий день после показа проект из коробок ломают.

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Концепция художника

Визуальный художник Оливье Гроссете учился в Школе изящных искусств в Валенсии.

Там он начал размышлять о взаимосвязи между идеей и действием, произведением и его контекстом, объемом и его материалом.

Исследуя городское пространство, художник поставил под сомнение архитектуру и ее символику.

С 2002 года Оливье разрабатывает коллективные монументальные конструкции, в частности, маяки, мосты и даже целые здания, к производству которых приобщаются жители того города, где затем экспонируется работа.

Гроссете использует картон, потому что это дешевый и гибкий материал, которым легко манипулировать. Кроме того, он позволяет относительно быстро изготовить инсталляции, а затем снять их.

Это символ лжи и видимости! Мне нравится проводить параллель между архитектурой, инструментом власти и фальшивым внешним видом,

– говорит он.

Как происходит создание сооружений

Подготовка деталей

За несколько дней до дня строительства в мастерскую приглашают взрослых, детей, стариков для подготовки конкретных элементов конструкции. Все участники изготавливают детали, а затем некоторые из них собирают, в частности, крышу, арки, карнизы, балконы и т. д.

Возведение конструкции

Все подготовленные в мастерской элементы свозят в общественное место, где жители города собирают конструкцию вместе. Для крепления деталей используют клейкую ленту. По мере продвижения конструкция становится тяжелее, и для ее подъема требуется больше людей.

Экспозиция и разрушение

Когда постройка готова, ее оставляют на некоторое время, чтобы каждый мог осмотреть и насладиться ею.

Архитектурные работы часто привязывают к воздушным шарам и размещают между существующими зданиями, что делает их похожими на мечты, которые плывут над городским пейзажем.

А дальше, по словам художника, наступает самый веселый этап. Картонную конструкцию снимают и предлагают публике топтать и ломать ее.

Это позволяет нам воспроизводить связи друг с другом. Делясь, мы продвигаемся дальше,

– объясняет Гроссете.