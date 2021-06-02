Художник дорисовывает татуировки звездам кино и шоу-бизнеса: вы их не узнаете

Мадонна с крестом на лице, Бритни Спирс со змеями, а Пабло Пикассо вообще как тюремщик: американский художник "дорисовывает" тату известным личностям. Выглядит это очень интересно!

Шайенн Рэндалл – оригинальный художник из Сиэтла (США), который помогает посмотреть на звезд кино, шоу-бизнеса и искусства совсем под другим углом. Вы когда могли себе представить, к примеру, серьезно "забитую" татуировками Мэрилин Монро или Одри Хепберн?

Интересно Как получить максимум удовольствия от фестиваля вина: 10 советов от организатора

Его дорисованные тату выглядят как настоящие! Интересно, что Шайенн рисует все своими руками через программу Procreate.

Я тщательно планирую макет изображения, изо всех сил стараюсь добавить в работу аспекты из жизни объекта. Люди чувствуют или любовь, или ненависть к моей работе... Я просто надеюсь, что она разжигает воображение, – рассказывает художник.

Вот самые интересные работы талантливого Шайенна Рэндалла.

Пабло Пикассо

Джулия Робертс

Одри Хепберн

Уиллем Дефо

Бритни Спирс

Джек Николсон

Билл Мюррей

Мадонна

Интересно Девушка случайно пролежала в ванной 16 часов: что с ней случилось

Элвіс Пресли

Мэрилин Монро

Леонардо Ди Каприо

Фрида Кало