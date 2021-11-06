Художник создает забавные уличные инсталляции, которые трудно заметить: они просто крохотные

Современный австралийский художник размещает по городу маленькие рекламы, вывески, дорожные знаки или предостережения. Прохожие не сразу замечают эти забавные надписи, которые в то же время обращают внимание на проблемы окружающей среды и урбанистики.

Майк Педерсон из Сиднея начал свой долговременный проект еще в 2013 году. С тех пор он не перестает удивлять своими крошечными табличками, расположенными в самых неожиданных местах, превращающих обычное городское пространство в настоящую галерею современного искусства.

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Обычные серые улицы города, которые мы видим каждый день, могут выглядеть гораздо интереснее, если добавить к ним оригинальные детали: "Я думаю, что мы путешествуем по городскому пространству, но большую часть времени не всматриваемся в него ", – говорит Майк. Так что художник решил привлечь внимание жителей – и ему это удается!

Самый маленький парк в мире

Фото инстаграм Майка Педерсона

Не нырять

Фото инстаграм Майка Педерсона

Держись подальше. Частная собственность

Фото инстаграм Майка Педерсона

Продается дом

Фото инстаграм Майка Педерсона

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Он предлагает прохожим проявить фантазию, представив, что обычная дыра в бордюре – это целая Вселенная, улыбнуться, заметив "Самый маленький в мире парк", или задуматься, увидев предостережение "Не трогать" у одинокого одуванчика на асфальте:

Юмор, безусловно, является отличным способом заинтересовать прохожего, но это не обязательно конечная точка. Надеюсь натолкнуть на мысли об окружающей среде и формирующих нас социальные условности,

– объясняет художник.

Хоть Майк в основном работает в Австралии, увидеть его работы можно по всему миру.

Живет уже 42 дня

Фото инстаграм Майка Педерсона

Страна чудес

Фото инстаграм Майка Педерсона

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Пожалуйста, не трогайте

Фото инстаграм Майка Педерсона

VIP-зона для голубей

Фото инстаграм Майка Педерсона

Интересное сооружение

Фото инстаграм Майка Педерсона

На дороге произошла авария

Фото инстаграм Майка Педерсона

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Куда ведет эта красная дорожка?

Фото инстаграм Майка Педерсона

Пожалуйста, подождите, пока вас пригласят

Фото инстаграм Майка Педерсона