Хуже не бывает: странные подарки, которые люди получили на работе

10 января 2022 , 21:34
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Источник:

Reddit

В конце года на многих работах руководство организует корпоративы, а иногда и готовит сотрудникам подарочки. Впрочем, в некоторых фирмах стараются слишком на этом сэкономить.

Пользователи Reddit поделились странными подарками, которые получали от работодателей. Кажется, иногда лучше просто поблагодарить людей, чем делать такие забавные сюрпризы.

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12 лет работы на компанию. Подарок – купон на три бесплатных блюда

Фото reddit lavish_kp

Рождественский пряник вместо премии

Фото reddit piinkksnow

"Такое мне подарили на Рождество"

Фото imgur Devknee

Лучшее из этого всего – купон, позволяющий один раз прийти на работу в джинсах

Фото reddit apocalypse31

Два печенья на одного сотрудника

Фото reddit Queenofthecloudsss

"Руководитель не давал мне бонусов много лет. Наконец-то он подарил купон на 8 долларов в забегаловку"

 

Фото imgur yossa66

Да, кому-то подарили булочку

Фото reddit grobend

"Мы получили бутылочку для воды"

Фото reddit marques33

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"В этом году фирма получила 190 миллионов прибыли. Вот наши подарки"

Фото reddit bcfp2016

 

Автор: Петро Синєокий