Хуже не бывает: странные подарки, которые люди получили на работе
10 января 2022 , 21:34Читати новину українською
Источник:Reddit
В конце года на многих работах руководство организует корпоративы, а иногда и готовит сотрудникам подарочки. Впрочем, в некоторых фирмах стараются слишком на этом сэкономить.
Пользователи Reddit поделились странными подарками, которые получали от работодателей. Кажется, иногда лучше просто поблагодарить людей, чем делать такие забавные сюрпризы.
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12 лет работы на компанию. Подарок – купон на три бесплатных блюда
Фото reddit lavish_kp
Рождественский пряник вместо премии
Фото reddit piinkksnow
"Такое мне подарили на Рождество"
Фото imgur Devknee
Лучшее из этого всего – купон, позволяющий один раз прийти на работу в джинсах
Фото reddit apocalypse31
Два печенья на одного сотрудника
Фото reddit Queenofthecloudsss
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Фото imgur yossa66
Да, кому-то подарили булочку
Фото reddit grobend
"Мы получили бутылочку для воды"
Фото reddit marques33Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
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Фото reddit bcfp2016