Избавиться тревоги одним движением: врач рассказал о лайфхаке с языком

Не всегда есть время и силы выполнять сложные техники, чтобы успокоиться в стрессовой ситуации. Оказывается, побороть тревожность можно даже правильно расположив язык в ротовой полости.

Об этом рассказал британский врач Каран Радж, который стал известен в тиктоке благодаря своим видео о человеческом теле и здоровье. В соцсети за ним следят 4,4 миллиона подписчиков! На этот раз он порадовал поклонников интересным лайфхаком, как быстро избавиться от чувства тревоги и беспокойства.

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Врач утверждает, что для этого достаточно просто проследить, в каком положении вы держите язык во рту. Нужно убрать язык с нёба, переместить его вниз и попробовать некоторое время вообще им не шевелить.

Такой совет может показаться странным, ведь между эмоциональным состоянием и тем, как лежит во рту язык, на первый взгляд, нет совсем ничего общего. Но Каран Радж объяснил, в чем хитрость.

Врач объяснил, как избавиться тревожности одним движением / Скриншот с тиктока @ dr.karanr

Почему это работает

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Когда человек напряженно о чем-то думает или читает, он воспроизводит слова в своей голове в виде внутреннего монолога. Мы этого не замечаем, но обычно при этом мы бессознательно делаем легкие движения языком, как бы пытаясь произнести мысли вслух – это называется субвокализацией.

Врач считает, что именно это может провоцировать различные тревожные мысли. Но оказывается, если вообще не двигать языком, это помогает "замолчать и уменьшить громкость внутреннего монолога", то есть предупредить субвокализацию.

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То есть расслабляя язык мы прерываем наш постоянный внутренний монолог с тревожными мыслями и постепенно успокаиваемся.