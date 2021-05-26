Пользователи Reddit поделились своими трансформациями в сети. Только посмотрите, как обычная борода и усы могут до неузнаваемости изменить мужчину! Некоторым так понравилось выглядеть брутально с волосами на лице, что они больше никогда не захотят бриться. Убедитесь в положительных изменениях сами.
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Настоящий викинг
Фото Instagram the_life_of_rob
Хоть сейчас сниматься в рекламе
Фото Reddit Synthiviper
Всего 6 месяцев – и перед вами другой человек
Фото imgur rootedoak
Если бы Санта-Клаус существовал в реальности
Фото Reddit enfofan
Его действительно не узнать
"Впервые отрастил бороду – я больше никогда не буду бриться!"
Фото Reddit Cottonsoft
Вот это трансформация!
Фото Instagram muktidr
Он 10 месяцев отращивал бороду и ухаживал за ней
Фото Reddit brendoug
Мужчина просто не брился несколько месяцев в карантине
Фото Reddit MaxwellEdison13
Так гораздо лучше
Фото Reddit AlyBobson
Новый уровень мужества
Фото Reddit beastinem
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"Захотел похвастаться своим похудением и бородой"
Фото Reddit jonny_D_N
Выглядит гораздо взрослее
Фото Reddit johnthomaslumsden
"Некоторым типам лица просто необходима борода!"
Фото Reddit HankAmerica