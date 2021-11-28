На этих фото явно что-то пошло не так: странные кадры, вызывающие много вопросов

Будничная жизнь часто кажется скучной и неинтересной для многих. Однако, если оглянуться вокруг, то можно увидеть немало интересных вещей.

Мы создали подборку самых странных ситуаций, которые люди успели запечатлеть на камеру. Эти кадры вызывают огромное количество вопросов и удивления.

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Странные фотографии, которые вызывают множество вопросов

Кажется, обычный стул не должен вызывать изумления, только если он не стоит в туалете.



Стулья в туалете точно "не будут лишними" / Фото Twizz

А этот водитель наверняка так и не разобрался, как правильно использовать тележку для продуктов.



Как использовать тележку не по назначению / Фото Twizz

Когда хочешь принять душ с комфортом, получается что-нибудь такое.



Душ станет комфортным / Фото Twizz

Дизайнеры добавили к этому свитеру еще 2 рукава, на всякий случай, если привычных двух будет недостаточно.



Лишние рукава очень забавные / Фото Twizz

Этот мальчик очевидно плохо ориентируется в реальном мире, играя в виртуальный боулинг в боулинге.



Виртуальный боулинг в боулинге / Фото Twizz

Очевидно, этот водитель очень увлекается животными.

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть увлечь в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Розовое вино можно заказать в интернет-магазине SHABO.



Очень странное увлечение у водителя / Фото Twizz

Владельцы сообщили, что унитаз не работает, а с виду и не скажет, что он поврежден.



Унитаз "почему-то" не работает / Фото Twizz

Поездка на велосипеде будет очень сладкой.



Какое забавное "шоколадное" сиденье / Фото Twizz

Девушки придумали, как оригинально носить большие джинсы: одни брюки и два наряда.



Одна пара для двоих / Фото Twizz

Узнайте Закачала в губы 7 миллилитров: как теперь выглядит девушка

Очевидно, все паркоместа были заняты, поэтому водитель придумал это.



Оригинально припарковал авто / Фото Twizz