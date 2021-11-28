На этих фото явно что-то пошло не так: странные кадры, вызывающие много вопросов
Источник:24 канал
Будничная жизнь часто кажется скучной и неинтересной для многих. Однако, если оглянуться вокруг, то можно увидеть немало интересных вещей.
Мы создали подборку самых странных ситуаций, которые люди успели запечатлеть на камеру. Эти кадры вызывают огромное количество вопросов и удивления.
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Странные фотографии, которые вызывают множество вопросов
Кажется, обычный стул не должен вызывать изумления, только если он не стоит в туалете.
Стулья в туалете точно "не будут лишними" / Фото Twizz
А этот водитель наверняка так и не разобрался, как правильно использовать тележку для продуктов.
Как использовать тележку не по назначению / Фото Twizz
Когда хочешь принять душ с комфортом, получается что-нибудь такое.
Душ станет комфортным / Фото Twizz
Дизайнеры добавили к этому свитеру еще 2 рукава, на всякий случай, если привычных двух будет недостаточно.
Лишние рукава очень забавные / Фото Twizz
Этот мальчик очевидно плохо ориентируется в реальном мире, играя в виртуальный боулинг в боулинге.
Виртуальный боулинг в боулинге / Фото Twizz
Очевидно, этот водитель очень увлекается животными.
Очень странное увлечение у водителя / Фото Twizz
Владельцы сообщили, что унитаз не работает, а с виду и не скажет, что он поврежден.
Унитаз "почему-то" не работает / Фото Twizz
Поездка на велосипеде будет очень сладкой.
Какое забавное "шоколадное" сиденье / Фото Twizz
Девушки придумали, как оригинально носить большие джинсы: одни брюки и два наряда.
Одна пара для двоих / Фото Twizz
Узнайте Закачала в губы 7 миллилитров: как теперь выглядит девушка
Очевидно, все паркоместа были заняты, поэтому водитель придумал это.
Оригинально припарковал авто / Фото Twizz