Волосы будут выглядеть чистыми гораздо дольше: как уменьшить регулярность мытья головы

В случае с длинными локонами или когда волосы становятся грязными очень быстро, мытье головы может отнимать много времени. Иногда даже приходится строить график своей жизни вокруг водных процедур.

Однако такую досадную ситуацию можно предотвратить. Что стоит делать, чтобы волосы оставались чистыми как можно дольше, рассказываем далее.

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Используйте шампунь глубокого очищения

Он не подходит для частого применения, однако для мытья раз в неделю идеален. Это средство лучше других удаляет грязь и остатки другой косметики и будет продолжать свежий вид волос.

Не забывайте о кондиционере

Кожа головы выделяет масла, защищающие и ее, и пряди от сухости, однако они не дойдут до кончиков волос – им нужно дополнительное увлажнение. Для этого наносите на них кондиционер каждый раз после мытья.

Откажитесь от уходовых средств

По словам специалистов, большинство сывороток и масок предназначены для того, чтобы воссоздать масла, вырабатываемые кожей головы – те самые, которые мы постоянно смываем. Если мыть голову реже, необходимости в них нет.

Обновите расческу

Очень важно равномерно распределять масла по волосам, поэтому стоит приобрести хорошую расческу, которая справится с этой задачей. Эксперты советуют выбрать гибридную щетку, которая будет иметь дополнительный отшелушивающий эффект.

Ополаскивайте волосы водой

Это особенно актуально для тех, кто регулярно занимается фитнесом: избавиться от пота на голове после тренировок поможет ополаскивание волос водой.